Así está el top 10 de América de los pases más caros de la historia: hay dos argentinos El regreso de Lucas Paquetá a Flamengo rompió el mercado y se convirtió en la compra más cara en la historia del fútbol americano. Una liga de región se perfila claramente como la más poderosa. Por + Seguir en







Flamengo compró el pase de Paquetá por más de 50 millones de dólares. Redes sociales

Flamengo anunció la incorporación de Lucas Paquetá por más de 50 millones de dólares.

Se trata del pase más caro en la historia del fútbol de América.

El récord anterior era de 32 millones de dólares por el pase de Gerson a Cruzeiro.

Dentro de los 10 fichajes más caros de América, 8 corresponden a clubes brasileños. El mercado de pases está llegando a su fin en las principales ligas del mundo, pero dejó movimientos inesperados. Uno de los últimos bombazos lo generó Flamengo con la incorporación de Lucas Paquetá, que se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano e, incluso, de todo el continente.

El mediocampista de 28 años dejó el West Ham United para volver al club que lo vio nacer futbolísticamente. Según reportó ESPN, el pase se cerró por 50,2 millones de dólares, una cifra nunca antes desembolsada por un equipo americano. El récord anterior eran los 32 millones de dólares que Cruzeiro pagó por Gerson.

La noticia confirma el poderío económico de los clubes brasileños por encima del resto de la región: al mirar el ranking de los 10 pases más caros en la historia de América (es decir, jugadores comprados por equipos americanos), 8 de ellos corresponden al Brasileirao, y se hicieron en los últimos dos años.

Lucas Paqueta gol Brasil Conmebol La única liga que rompe esta hegemonía es la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con las llegadas del coreano Heung-min Son y el marfileño Emmanuel Latte durante el año pasado. La compra más cara de Argentina, el pase de Cristian Medina a Estudiantes de La Plata por 17,5 millones de dólares, ni siquiera entra en el top 20.

Sin embargo, sí aparecen dos jugadores argentinos en el ranking. Uno es Thiago Almada, quien llegó a Botafogo en 2024 por 28,7 millones de dólares; el otro es Carlos Alcaraz, que desembarcó en Flamengo ese mismo año a cambio de 21,5 millones de dólares.

Los 10 pases más caros de la historia de América Lucas Paquetá a Flamengo (2026): 50,2 millones de dólares. Gerson a Cruzeiro (2026): 32 millones de dólares. Vitor Roque a Palmeiras (2025): 30 millones de dólares. Thiago Almada a Botafogo (2024): 28,7 millones de dólares. Danilo a Botafogo (2025): 27,5 millones de dólares. Samuel Lino a Flamengo (2025): 26,3 millones de dólares. Heung-min Son a Los Angeles FC (2025): 26,3 millones de dólares. Emmanuel Latte a Atlanta United (2025): 25,4 millones de dólares. Carlos Alcaraz a Flamengo (2024): 21,5 millones de dólares. Paulinho a Palmeiras (2025): 21,5 millones de dólares.