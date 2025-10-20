Esto es lo que necesita la Selección argentina para volver al primer puesto del ranking FIFA

Tras las victorias ante Venezuela y Puerto Rico, el equipo de Lionel Scaloni trepó a la segunda posición, pero aún está algunos puntos por detrás de España, que se mantiene en la cima.

La última actualización del ranking FIFA de Selecciones se publicó el viernes 17 de octubre y trajo buenas noticias para Argentina: después de caer al tercer lugar en septiembre por la derrota ante Ecuador, el equipo de Lionel Scaloni logró escalar dos posiciones y se ubica segundo, detrás de España.

Aunque la punta no cambió, dos situaciones jugaron a favor de la Albiceleste. Por un lado, ganó los dos amistosos que jugó en la última fecha FIFA frente a Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). Al mismo tiempo, en las Eliminatorias europeas, Francia le ganó a Azerbaiyán (3-0) pero empató con Islandia (2-2).

De esta manera, el Top 3 lo integran España (1880.76 puntos), Argentina (1872.43) y Francia (1862.71). La próxima actualización del ranking FIFA se publicará el 20 de noviembre, justo después de la próxima ventana, en la que Argentina jugará un amistoso ante la Selección de Angola y otro con un rival a definir.

En este contexto, para volver al primer puesto del ranking FIFA, el equipo de Scaloni necesita ganar los dos amistosos programados en noviembre y que España no sume victorias en la doble fecha de Eliminatorias europeas, cuando enfrentará a Georgia como visitante y a Turquía en condición de local.

Angola, el próximo rival de la Selección argentina

Después de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico que se jugaron en Estados Unidos, la Selección argentina cerrará el 2025 con otros dos partidos que se jugarán durante la fecha FIFA de noviembre en estadios de África y Asia, aunque aún restan varios detalles importantes por definir.

Ninguno de los dos encuentros tiene día y hora confirmada, pero se sabe que serán entre el lunes 10 y el martes 18 de noviembre. El primero se disputará en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, la capital de Angola, ante la Selección local. Para el segundo partido, el panorama es más incierto.

En un principio se anunció que se jugaría en India pero, como el rival aún no se confirmó, circulan varias versiones. Una de ellas dice que la Selección viajaría a Marruecos para enfrentar al Seleccionado local; otra habla de un encuentro en Qatar que se jugaría ante el propio combinado catarí o Estados Unidos.