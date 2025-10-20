20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto es lo que necesita la Selección argentina para volver al primer puesto del ranking FIFA

Tras las victorias ante Venezuela y Puerto Rico, el equipo de Lionel Scaloni trepó a la segunda posición, pero aún está algunos puntos por detrás de España, que se mantiene en la cima.

Por
La Selección está segunda en el ranking FIFA de octubre.

La Selección está segunda en el ranking FIFA de octubre.

  • Según la última actualización del ranking FIFA, España se mantiene en el primer lugar, Argentina sube a la segunda posición y Francia cae a la tercera.
  • La próxima actualización se conocerá el 20 de noviembre, después de la ventana de amistosos.
  • La Selección argentina necesita ganar los dos amistosos internacionales que jugará en noviembre para volver al primer puesto del ranking FIFA.
  • Hasta ahora, el único rival confirmado para esos partidos es Angola.
Nos quedamos con el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón, escribió Messi
Te puede interesar:

El conmovedor mensaje de Messi a la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial

La última actualización del ranking FIFA de Selecciones se publicó el viernes 17 de octubre y trajo buenas noticias para Argentina: después de caer al tercer lugar en septiembre por la derrota ante Ecuador, el equipo de Lionel Scaloni logró escalar dos posiciones y se ubica segundo, detrás de España.

Aunque la punta no cambió, dos situaciones jugaron a favor de la Albiceleste. Por un lado, ganó los dos amistosos que jugó en la última fecha FIFA frente a Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). Al mismo tiempo, en las Eliminatorias europeas, Francia le ganó a Azerbaiyán (3-0) pero empató con Islandia (2-2).

De esta manera, el Top 3 lo integran España (1880.76 puntos), Argentina (1872.43) y Francia (1862.71). La próxima actualización del ranking FIFA se publicará el 20 de noviembre, justo después de la próxima ventana, en la que Argentina jugará un amistoso ante la Selección de Angola y otro con un rival a definir.

seleccion argentina puerto rico

En este contexto, para volver al primer puesto del ranking FIFA, el equipo de Scaloni necesita ganar los dos amistosos programados en noviembre y que España no sume victorias en la doble fecha de Eliminatorias europeas, cuando enfrentará a Georgia como visitante y a Turquía en condición de local.

Angola, el próximo rival de la Selección argentina

Después de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico que se jugaron en Estados Unidos, la Selección argentina cerrará el 2025 con otros dos partidos que se jugarán durante la fecha FIFA de noviembre en estadios de África y Asia, aunque aún restan varios detalles importantes por definir.

Ninguno de los dos encuentros tiene día y hora confirmada, pero se sabe que serán entre el lunes 10 y el martes 18 de noviembre. El primero se disputará en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, la capital de Angola, ante la Selección local. Para el segundo partido, el panorama es más incierto.

En un principio se anunció que se jugaría en India pero, como el rival aún no se confirmó, circulan varias versiones. Una de ellas dice que la Selección viajaría a Marruecos para enfrentar al Seleccionado local; otra habla de un encuentro en Qatar que se jugaría ante el propio combinado catarí o Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

quien es yassir zabiri, el verdugo de argentina en el mundial sub20

Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub20

Carlos Bilardo anticipó hace 50 años a Marruecos como campeón del mundo.

Carlos Bilardo anticipó a Marruecos campeón del mundo: "Acá está el futuro del fútbol..."

Independiente perdió con San Martín de San Juan.
play

Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el Clausura

Yassir Zabiri, una pesadilla para la defensa argentina.
play

El sueño no pudo ser: Argentina perdió 2-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Rating Cero

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

últimas noticias

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Hace 8 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Hace 8 minutos
Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 13 minutos
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Hace 20 minutos
“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Hace 22 minutos