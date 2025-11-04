4 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto en Alpine: cuánto cuesta

El piloto representa a Givenchy como embajador. Su fragancia predilecta refleja la fusión entre potencia y estilo en el universo de la Fórmula 1.

La fragancia favorita de Pierre Gasly.

La fragancia favorita de Pierre Gasly.

  • Pierre Gasly, piloto francés de Alpine y compañero de Franco Colapinto, eligió una fragancia de Givenchy como su sello personal.
  • La elección se dio en el marco del Gran Premio de Mónaco, donde participó como embajador de la línea Gentleman Society.
  • El perfume preferido por Gasly, Gentleman Society Ambrée, combina notas florales, amaderadas y especiadas, pensadas para un estilo moderno y elegante.
  • En Argentina, esta fragancia se consigue en perfumerías y tiendas online con precios que van desde los $190.000 hasta los $215.000.

El mundo del automovilismo de élite y el lujo suelen cruzarse con frecuencia, y la Fórmula 1 es un claro ejemplo de esto. Pilotos, escuderías y marcas comparten un mismo universo donde la estética, el rendimiento y la distinción forman parte del mismo lenguaje. Uno de sus exponentes es Pierre Gasly, compañero del argentino Franco Colapinto en el equipo Alpine, de quien se supo cuál es su perfume favorito.

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14, hora argentina
El piloto no solo se destaca por su talento en la F1, sino también por su afinidad con el mundo de la moda y las fragancias. Su vínculo con la prestigiosa firma Givenchy lo llevó a convertirse en embajador de una línea que representa elegancia y carácter. En el marco del Gran Premio de Mónaco, Gasly fue protagonista de un evento exclusivo que unió a la alta perfumería con el glamour del automovilismo.

Durante aquel fin de semana, la marca francesa presentó su perfume Gentleman Society Ambrée, una creación que Gasly considera su preferida. La fragancia fue la estrella de una experiencia pensada para reflejar el equilibrio entre la potencia y la elegancia, valores que el piloto comparte dentro de su vida profesional y personal.

Gentleman Society Ambrée

Cuál es el perfume favorito de Pierre Gasly

Givenchy Parfums aprovechó su presencia en Mónaco para exhibir una de sus creaciones más celebradas: Gentleman Society Ambrée. Esta fragancia floral y amaderada cuenta con un toque especiado que la vuelve intensa, moderna y con gran personalidad. Pierre Gasly, embajador de la marca desde febrero de este año, fue elegido por Givenchy para representarla.

El evento incluyó una experiencia sensorial en el hotel Fairmont Monte-Carlo, donde invitados internacionales participaron de una masterclass de perfumería impartida por la creadora del perfume, Karine Dubreuil. Entre los presentes, se destacó también el actor argentino Franco Masini, invitado especial de la firma.

Gentleman Society Ambrée

Cuánto sale el perfume favorito de Pierre Gasly en Argentina

El Gentleman Society Ambrée Eau de Parfum de Givenchy puede encontrarse en perfumerías locales y plataformas digitales. Su versión de 60 mililitros tiene un valor que ronda entre los 190.000 y los 215.000 pesos, dependiendo del punto de venta y las promociones vigentes.

El aroma elegido por Gasly está pensado para quienes buscan una fragancia versátil, capaz de adaptarse tanto a ocasiones formales como al uso diario, y que proyecte elegancia sin excesos.

