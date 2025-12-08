8 de diciembre de 2025 Inicio
Este es el futbolista más caro del mundo al cierre de 2025: cuánto le saca al segundo

Un sitio especializado actualizó los valores de los principales jugadores de cara al próximo mercado de pases. Dos argentinos aparecen dentro del Top 20.

Por
Se conoció el ranking de los jugadores más caros del mundo.

  • El sitio especializado Transfermarkt dio a conocer los valores de los principales futbolistas actualizados a diciembre de 2025.
  • Lamine Yamal, delantero del Barcelona, encabeza el ranking con 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares).
  • Le saca 20 millones de diferencia al segundo puesto, ocupado por Jude Bellingham con 180 millones de euros.
  • Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez figuran 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

Se está terminando el año y la mayoría de los equipos ya piensan en la temporada 2026. Con los mayores torneos continentales a nivel clubes y el Mundial en el horizonte, muchos futbolistas cambiarán de equipo en el próximo mercado de pases, y se supo quién es el jugador más caro en el cierre de 2025.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre, lo que sirve de referencia para la ventana de transferencias que comenzará a mediados de enero. Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

Sin embargo, quien encabeza el ranking en solitario es Lamine Yamal. Con solo 18 años, el delantero del Barcelona y de la Selección española está valuado en 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares) y le saca 20 millones de distancia al segundo, Jude Bellingham, valorado en 180 millones de euros.

Transfermarkt destacó que la valoración de Lamine Yamal es el monto más alto jamás asignado a una promesa del fútbol europeo. Para esto, tuvo en cuenta su proyección en el mercado y su rendimiento individual en el Barcelona, donde lleva 5 goles y 8 asistencias esta temporada.

lamine yamal debut

Los futbolistas más caros del mundo

  • Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros.
  • Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros.
  • Erling Haaland (Manchester City): 180 millones de euros.
  • Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros.
  • Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones de euros.
  • Pedri (Barcelona): 140 millones de euros.
  • Jamal Musiala (Bayern Múnich): 140 millones de euros.
  • Bukayo Saka (Arsenal): 140 millones de euros.
  • Alexander Isak (Liverpool): 140 millones de euros.
  • Florian Wirtz (Liverpool): 130 millones de euros.
  • Michael Olise (Bayern Múnich): 130 millones de euros.
  • Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros.
  • Cole Palmer (Chelsea): 120 millones de euros.
  • Declan Rice (Arsenal): 120 millones de euros.
  • Moisés Caicedo (Chelsea): 100 millones de euros.
  • Julián Álvarez (Atlético Madrid): 100 millones de euros.
  • Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.
  • Ousmane Dembélé (PSG): 100 millones de euros.
  • Désiré Doué (PSG): 90 millones de euros.
  • Joao Neves (PSG): 90 millones de euros.
