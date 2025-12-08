Este es el futbolista más caro del mundo al cierre de 2025: cuánto le saca al segundo

- El sitio especializado Transfermarkt dio a conocer los valores de los principales futbolistas actualizados a diciembre de 2025.
- Lamine Yamal, delantero del Barcelona, encabeza el ranking con 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares).
- Le saca 20 millones de diferencia al segundo puesto, ocupado por Jude Bellingham con 180 millones de euros.
- Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez figuran 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.
Se está terminando el año y la mayoría de los equipos ya piensan en la temporada 2026. Con los mayores torneos continentales a nivel clubes y el Mundial en el horizonte, muchos futbolistas cambiarán de equipo en el próximo mercado de pases, y se supo quién es el jugador más caro en el cierre de 2025.
El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre, lo que sirve de referencia para la ventana de transferencias que comenzará a mediados de enero. Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.
Sin embargo, quien encabeza el ranking en solitario es Lamine Yamal. Con solo 18 años, el delantero del Barcelona y de la Selección española está valuado en 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares) y le saca 20 millones de distancia al segundo, Jude Bellingham, valorado en 180 millones de euros.
Transfermarkt destacó que la valoración de Lamine Yamal es el monto más alto jamás asignado a una promesa del fútbol europeo. Para esto, tuvo en cuenta su proyección en el mercado y su rendimiento individual en el Barcelona, donde lleva 5 goles y 8 asistencias esta temporada.