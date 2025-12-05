5 de diciembre de 2025 Inicio
Mauro Icardi podría protagonizar uno de los fichajes más polémicos del mercado: qué club lo quiere

El delantero evalúa opciones para el próximo mes: un club italiano podría avanzar por su contratación.

A los 32 años

A los 32 años, el jugador aún no resolvió si extenderá su contrato con el club de Estambul.

  • El delantero argentino analiza un posible cambio de destino mientras se acerca la apertura del mercado invernal.
  • Su situación contractual en Turquía y el interés de clubes europeos alimentan las especulaciones sobre su futuro inmediato.
  • Un equipo de la Serie A lo considera una opción seria para reforzar su ataque.
  • El escenario podría modificarse en las próximas semanas según la evolución del mercado y las decisiones del jugador.

Mauro Icardi vuelve a ocupar los principales títulos deportivos ante el rumor de un posible movimiento durante la ventana de enero en el mercado de pases, impulsado por el interés que empezó a surgir desde distintos países. Ese escenario abre un posible regreso al fútbol italiano y a un club que es el clásico del equipo del cual defendió durante una buena cantidad de años su camiseta.

El vínculo que mantiene con el Galatasaray es otro factor que influye en su decisión. A los 32 años, el jugador aún no resolvió si extenderá su contrato con el club de Estambul, lo que habilita la chance de una transferencia que permitiría a la institución turca obtener un beneficio económico.

Icardi inter

A pesar de que sus números en la actual campaña son positivos, el uso que le da su entrenador genera señales que no pasan inadvertidas. Mientras Icardi acumula participaciones constantes y un registro goleador aceptable, Okan Buruk tiende a reservarlo para compromisos de menor dificultad, prefiriendo a Victor Osimhen como referencia ofensiva cuando los rivales son más exigentes.

Este contexto alimenta dudas y coincide con el interés creciente de varios equipos europeos. En Italia destacan versiones que señalan al Milan como uno de los clubes que considera al delantero una opción adecuada para fortalecer su ataque y elevar sus aspiraciones competitivas.

Aunque todavía faltan semanas para la apertura del mercado, el movimiento podría activarse según cómo evolucionen las conversaciones. Esto generó polémica, ya que Icardi tiene un recuerdo importante entre los hinchas neroazzurros debido a sus 144 goles en 219 partidos.

Icardi

Los números de Mauro Icardi en la temporada

En la actual campaña, Icardi suma tres encuentros de liga y registra dos goles, sin asistencias. A nivel internacional, participó en tres compromisos y también convirtió dos tantos. Su balance total en esta temporada muestra seis partidos con cuatro conquistas, consolidando un aporte ofensivo que mantiene su vigencia en el área rival.

