Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia

En épocas atravesadas por la virtualidad, la presencia digital de los clubes argentinos se convirtió en otra manera de determinar quién es "el más grande". La pelea, que antes se daba en términos de convocatoria y cantidad de socios, ahora se centra en cuál es el equipo del que más se habla en redes sociales.
Y, según el último reporte de redes sociales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los clubes le saca una abismal diferencia al resto. Se trata de River, que acumuló más de 30.4 millones de interacciones en todas sus redes entre el 1 y el 31 de julio pasado.
Los datos del informe reflejan la suma entre comentarios, compartidos y reacciones de todos los posteos hechos por los perfiles oficiales de cada club en X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Lo llamativo es que River consiguió casi 13 millones de interacciones más que Boca, que quedó en segundo lugar con 17.3 millones.
Clubes argentinos con más seguidores en Instagram
Freepik/LPF
Entre el segundo y tercer puesto del ranking hay un nuevo salto: el siguiente club que figura en la lista es Rosario Central con 3.1 millones de interacciones, es decir, menos de una quinta parte de las que obtuvo Boca. Luego, la cosa viene más peleada: el último puesto del Top 10, Vélez, alcanzó 1.1 millones.
En el medio figuran los otros grandes, Independiente, Racing y San Lorenzo, además de clubes emblemáticos del interior como Belgrano, Newell's y Talleres. La diferencia con Boca y River se explica, entre otros factores, porque estos equipos tienen menos seguidores totales en redes.