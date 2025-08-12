12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia

Un reciente informe de la AFA reveló cuál es el club que cosechó más comentarios, reacciones y compartidos en sus perfiles oficiales. El dato llamativo es que prácticamente duplicó los números de su inmediato perseguidor.

Por
Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes.

Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes.

Freepik/LPF

En épocas atravesadas por la virtualidad, la presencia digital de los clubes argentinos se convirtió en otra manera de determinar quién es "el más grande". La pelea, que antes se daba en términos de convocatoria y cantidad de socios, ahora se centra en cuál es el equipo del que más se habla en redes sociales.

Enzo Pérez y Lucas Gamba.
Te puede interesar:

Copa Argentina: se confirmó el día, horario y sede de River vs. Unión

Y, según el último reporte de redes sociales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los clubes le saca una abismal diferencia al resto. Se trata de River, que acumuló más de 30.4 millones de interacciones en todas sus redes entre el 1 y el 31 de julio pasado.

Los datos del informe reflejan la suma entre comentarios, compartidos y reacciones de todos los posteos hechos por los perfiles oficiales de cada club en X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Lo llamativo es que River consiguió casi 13 millones de interacciones más que Boca, que quedó en segundo lugar con 17.3 millones.

Clubes argentinos con más seguidores en Instagram

Entre el segundo y tercer puesto del ranking hay un nuevo salto: el siguiente club que figura en la lista es Rosario Central con 3.1 millones de interacciones, es decir, menos de una quinta parte de las que obtuvo Boca. Luego, la cosa viene más peleada: el último puesto del Top 10, Vélez, alcanzó 1.1 millones.

En el medio figuran los otros grandes, Independiente, Racing y San Lorenzo, además de clubes emblemáticos del interior como Belgrano, Newell's y Talleres. La diferencia con Boca y River se explica, entre otros factores, porque estos equipos tienen menos seguidores totales en redes.

Los 10 clubes argentinos con más interacciones en las redes sociales

  1. River: 30.469.967 interacciones.
  2. Boca: 17.378.897 interacciones.
  3. Rosario Central: 3.108.653 interacciones.
  4. Independiente: 2.287.376 interacciones.
  5. Racing: 2.172.732 interacciones.
  6. Belgrano: 1.853.293 interacciones.
  7. Newell's: 1.672.324 interacciones.
  8. Talleres: 1.597.957 interacciones.
  9. San Lorenzo: 1.593.162 interacciones.
  10. Vélez: 1.121.018 interacciones.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Boca y River continúan su histórica rivalidad también en el plano digital.

¿Lidera River o Boca? Top 5 de los clubes argentinos con más seguidores en todas las redes

Los cinco grandes ocupan los primeros puestos en TikTok.

Pelea virtual: cuál es el club argentino con más seguidores en TikTok

Lionel Messi junto a Jackson Irvine.

Enfrentó a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y recordó la llamativa estrategia de su DT: "Se negó a nombrarlo"

Marcos Rojo fue presentado por Racing.

¿Con chicana para Boca? Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo

Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.
play

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 18 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 27 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 36 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 42 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 44 minutos