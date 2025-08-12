Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia Un reciente informe de la AFA reveló cuál es el club que cosechó más comentarios, reacciones y compartidos en sus perfiles oficiales. El dato llamativo es que prácticamente duplicó los números de su inmediato perseguidor. Por







Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes. Freepik/LPF

En épocas atravesadas por la virtualidad, la presencia digital de los clubes argentinos se convirtió en otra manera de determinar quién es "el más grande". La pelea, que antes se daba en términos de convocatoria y cantidad de socios, ahora se centra en cuál es el equipo del que más se habla en redes sociales.

Y, según el último reporte de redes sociales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los clubes le saca una abismal diferencia al resto. Se trata de River, que acumuló más de 30.4 millones de interacciones en todas sus redes entre el 1 y el 31 de julio pasado.

Los datos del informe reflejan la suma entre comentarios, compartidos y reacciones de todos los posteos hechos por los perfiles oficiales de cada club en X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Lo llamativo es que River consiguió casi 13 millones de interacciones más que Boca, que quedó en segundo lugar con 17.3 millones.

Clubes argentinos con más seguidores en Instagram Freepik/LPF Entre el segundo y tercer puesto del ranking hay un nuevo salto: el siguiente club que figura en la lista es Rosario Central con 3.1 millones de interacciones, es decir, menos de una quinta parte de las que obtuvo Boca. Luego, la cosa viene más peleada: el último puesto del Top 10, Vélez, alcanzó 1.1 millones.

En el medio figuran los otros grandes, Independiente, Racing y San Lorenzo, además de clubes emblemáticos del interior como Belgrano, Newell's y Talleres. La diferencia con Boca y River se explica, entre otros factores, porque estos equipos tienen menos seguidores totales en redes.

Los 10 clubes argentinos con más interacciones en las redes sociales River: 30.469.967 interacciones. Boca: 17.378.897 interacciones. Rosario Central: 3.108.653 interacciones. Independiente: 2.287.376 interacciones. Racing: 2.172.732 interacciones. Belgrano: 1.853.293 interacciones. Newell's: 1.672.324 interacciones. Talleres: 1.597.957 interacciones. San Lorenzo: 1.593.162 interacciones. Vélez: 1.121.018 interacciones.