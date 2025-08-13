¿La yerba sin palo dura más? Qué debés saber para mejorar tu mate Su composición influye en la duración: elegir la variedad adecuada mejora el sabor y el rendimiento en cada cebada. Por







Influyen factores como el tamaño de la molienda, la densidad de la yerba y la forma en que se coloca en el mate. @YNYM

La yerba mate es parte de una de las tradiciones más arraigadas en Argentina y su preparación genera todo tipo de debates entre quienes la consumen. Una de las dudas más frecuentes es si el contenido sin palo realmente dura más que el tradicional, y qué aspectos influyen en su rendimiento y en la intensidad del sabor en cada cebada.

En las últimas décadas, la oferta de yerbas se diversificó enormemente, por lo que hoy es posible encontrar mezclas con distintas proporciones de hojas y palo, variedades con molienda fina o gruesa y procesos de secado que impactan en el aroma y el gusto final. Cada una de estas características modifica la experiencia a la hora de tomar mate, y entenderlas puede ayudar a elegir el tipo de yerba que mejor se adapte a las preferencias de cada consumidor.

La respuesta no depende solo de la presencia o ausencia de palo, sino también de factores como el tamaño de la molienda, la densidad de la yerba y la forma en que se coloca en el mate. Es importante conocer cómo interactúan estos elementos para optimizar el sabor y prolongar la vida útil de cada cebada y que no se lave rápidamente

yerba-mate_36301.webp Qué debés saber sobre la yerba sin palo y qué efecto tiene en el mate El sommelier de mate Martín Gómez explica que una yerba compuesta íntegramente por hojas puede extender la duración del sabor, ya que contiene mayor cantidad de materia con capacidad de infusionar. Al no incluir palo, el contenido del mate es más denso en hojas, lo que potencia su rendimiento.

Pese a eso, la molienda también juega un papel determinante. Cuando la yerba presenta partículas más grandes, ocupa más espacio y se colocan menos gramos por mate, generando un sabor más suave y prolongado. En cambio, una molienda fina libera una intensidad fuerte desde el primer momento, pero pierde sabor con mayor rapidez.