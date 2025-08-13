¿La yerba sin palo dura más? Qué debés saber para mejorar tu mate

La yerba mate es parte de una de las tradiciones más arraigadas en Argentina y su preparación genera todo tipo de debates entre quienes la consumen. Una de las dudas más frecuentes es si el contenido sin palo realmente dura más que el tradicional, y qué aspectos influyen en su rendimiento y en la intensidad del sabor en cada cebada.
En las últimas décadas, la oferta de yerbas se diversificó enormemente, por lo que hoy es posible encontrar mezclas con distintas proporciones de hojas y palo, variedades con molienda fina o gruesa y procesos de secado que impactan en el aroma y el gusto final. Cada una de estas características modifica la experiencia a la hora de tomar mate, y entenderlas puede ayudar a elegir el tipo de yerba que mejor se adapte a las preferencias de cada consumidor.
La respuesta no depende solo de la presencia o ausencia de palo, sino también de factores como el tamaño de la molienda, la densidad de la yerba y la forma en que se coloca en el mate. Es importante conocer cómo interactúan estos elementos para optimizar el sabor y prolongar la vida útil de cada cebada y que no se lave rápidamente
Qué debés saber sobre la yerba sin palo y qué efecto tiene en el mate
El sommelier de mate Martín Gómez explica que una yerba compuesta íntegramente por hojas puede extender la duración del sabor, ya que contiene mayor cantidad de materia con capacidad de infusionar. Al no incluir palo, el contenido del mate es más denso en hojas, lo que potencia su rendimiento.
Pese a eso, la molienda también juega un papel determinante. Cuando la yerba presenta partículas más grandes, ocupa más espacio y se colocan menos gramos por mate, generando un sabor más suave y prolongado. En cambio, una molienda fina libera una intensidad fuerte desde el primer momento, pero pierde sabor con mayor rapidez.
Gómez compara este fenómeno con la disolución de la sal: la gruesa se asienta y entrega sabor gradualmente, mientras que la fina se dispersa de inmediato. Con la yerba sucede algo similar: la molienda gruesa mantiene el gusto por más tiempo, aunque cada cebada contenga menos cantidad de producto.
Como beneficio extra, las yerbas de molienda gruesa retienen menos agua, lo que hace más fácil retomar el mate después de un descanso sin que el sabor se deteriore demasiado. Esto las convierte en una opción eficiente para quienes toman solos, ya que rinden más y ofrecen un sabor más delicado, ideal para mezclar con azúcar si se desea.