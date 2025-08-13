13 de agosto de 2025 Inicio
No es Boca: este es el grande que está en el fondo de la tabla

Este club atraviesa un contexto delicado en el actual certamen y su papel de candidato se ve comprometido por los malos resultados.

Suma sólo 2 puntos en el inicio del torneo.

Suma sólo 2 puntos en el inicio del torneo.

El Clausura del 2025 no le está asentando bien a algunos equipos grandes. Mientras Boca todavía sigue sin mostrar el juego que había dejado buenas impresiones en sus primeros dos partidos del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, hay otro equipo que está pasando un peor momento en el torneo local. Se trata de Independiente, el cual atraviesa un momento de profunda preocupación. Los dirigidos por Julio Vaccari mostraron un retroceso importante en su desempeño, lo que lo llevó a la última posición de su zona en el actual campeonato.

Maravilla Martínez fue el objetivo de los defensores del Carbonero.
La mala racha del conjunto de Avellaneda en el inicio de este semestre es evidente, con una notable pérdida del ritmo que lo caracterizó durante la primera mitad del año 2025. El propio entrenador reconoció la poca competitividad del equipo tras el mercado de pases y asumió la responsabilidad por el bajo nivel individual de sus jugadores, llegando a afirmar que no son candidatos al título.

Esta autocrítica es compartida por figuras clave como Gabriel Ávalos, quien destaca la necesidad de encontrar el funcionamiento colectivo lo antes posible para revertir la difícil situación. Independiente, con apenas dos puntos acumulados en el Torneo Clausura, se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones, mientras que River lidera en su grupo con ocho unidades.

river independiente

Así le fue a Independiente en los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura 2025

El inicio de Independiente en el Torneo Clausura 2025 lo tiene aún sin conseguir una victoria en el certamen. Por la primera fecha empató 2 a 2 con Sarmiento gracias a los goles de Gabriel Ávalos y de Felipe Loyola. Una semana después perdió de local 2 a 1 contra Talleres. Este resultado marcó la primera derrota de Julio Vaccari en casa desde que asumió el cargo. El gol de la igualdad para el "Rojo" fue anotado por Nicolás Freire de cabeza tras un tiro de esquina, pero un gol de Valentín Depietri para Talleres sentenció el encuentro.

Armani River

En la tercera fecha visitó la cancha de Gimnasia de La Plata y perdió 1 a 0. Finalmente, en el último partido tampoco pudo meter un gol y empató 0 a 0 con River de local. A pesar de no ganar, el "Rojo" reunió méritos para una mejor suerte, generando múltiples situaciones de gol que no se concretaron. Dos goles fueron anulados por finos offsides (uno de Mazzantti y otro de Santiago Montiel), y la destacada actuación del arquero rival, Franco Armani, que realizó atajadas clave ante Montiel, Zabala, Cabral y Mazzantti, fue determinante para sostener el cero en su arco.

