11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Pelea virtual: cuál es el club argentino con más seguidores en TikTok

Se presentó el reporte de redes sociales con datos actualizados a julio de 2025. Un equipo inesperado se metió en el Top 10 de la plataforma china y otro no tiene ningún seguidor.

Por
Los cinco grandes ocupan los primeros puestos en TikTok.

Los cinco grandes ocupan los primeros puestos en TikTok.

Freepik/LPF

Desde que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empezó a medir el alcance de cada equipo de Primera en redes sociales, la pelea por ver quién es el más grande también se trasladó al terreno virtual. Los últimos datos llamaron la atención y llegaron con novedades, en particular en lo que respecta a TikTok.

Lionel Messi junto a Jackson Irvine.
Te puede interesar:

Enfrentó a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y recordó la llamativa estrategia de su DT: "Se negó a nombrarlo"

La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia presentó el segundo reporte del año sobre las redes sociales de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con datos actualizados a julio de 2025. Allí informó el número total de seguidores de cada uno, pero también desglosó la información por plataforma.

En el caso de TikTok, el club argentino con más seguidores es River, que tiene 4.6 millones y le saca bastante ventaja a Boca, que suma 3.6 millones. Sin embargo, la diferencia entre ambos y el tercer puesto es abismal: Racing, el que les sigue en el ranking, apenas tiene 784.400 seguidores.

Los cinco grandes aparecen en el Top 10 de TikTok, con la particularidad de que Talleres ocupa el quinto puesto y desplaza a San Lorenzo al sexto lugar. El resto de la lista se completa con Belgrano, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y una aparición sorprendente en el número 10: Deportivo Riestra.

River, mayo 2025

Otro dato que llama la atención es que hay un club de Primera que no tiene ningún seguidor en TikTok: se trata de San Martín de San Juan, que no cuenta con un perfil oficial en esa red social y tampoco en YouTube. En el caso de Riestra, si bien figura en el Top 10 de TikTok, tiene cero seguidores en Facebook y YouTube.

Top 10 de clubes con más seguidores en TikTok

  1. River: 4.600.000 seguidores.
  2. Boca: 3.600.000 seguidores.
  3. Racing: 784.400 seguidores.
  4. Independiente: 667.900 seguidores.
  5. Talleres: 631.700 seguidores.
  6. San Lorenzo: 451.500 seguidores.
  7. Belgrano: 307.900 seguidores.
  8. Estudiantes: 278.400 seguidores.
  9. Argentinos: 271.400 seguidores.
  10. Riestra: 235.100 seguidores.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcos Rojo fue presentado por Racing.

¿Con chicana para Boca? Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo

Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.
play

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Edmundo dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano y europeo.

Fue compañero de Gabriel Batistuta, fue condenado por homicidio y estuvo solo 1 día en la cárcel

Germán Pezzella tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses por su lesión de ligamentos en su rodilla izquierda

River confirmó que Germán Pezzella se rompió la rodilla: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 16 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 21 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 33 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 40 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 42 minutos