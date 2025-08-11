Pelea virtual: cuál es el club argentino con más seguidores en TikTok Se presentó el reporte de redes sociales con datos actualizados a julio de 2025. Un equipo inesperado se metió en el Top 10 de la plataforma china y otro no tiene ningún seguidor. Por







Los cinco grandes ocupan los primeros puestos en TikTok. Freepik/LPF

Desde que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empezó a medir el alcance de cada equipo de Primera en redes sociales, la pelea por ver quién es el más grande también se trasladó al terreno virtual. Los últimos datos llamaron la atención y llegaron con novedades, en particular en lo que respecta a TikTok.

La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia presentó el segundo reporte del año sobre las redes sociales de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con datos actualizados a julio de 2025. Allí informó el número total de seguidores de cada uno, pero también desglosó la información por plataforma.

En el caso de TikTok, el club argentino con más seguidores es River, que tiene 4.6 millones y le saca bastante ventaja a Boca, que suma 3.6 millones. Sin embargo, la diferencia entre ambos y el tercer puesto es abismal: Racing, el que les sigue en el ranking, apenas tiene 784.400 seguidores.

Los cinco grandes aparecen en el Top 10 de TikTok, con la particularidad de que Talleres ocupa el quinto puesto y desplaza a San Lorenzo al sexto lugar. El resto de la lista se completa con Belgrano, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y una aparición sorprendente en el número 10: Deportivo Riestra.

River, mayo 2025 X @RiverPlate Otro dato que llama la atención es que hay un club de Primera que no tiene ningún seguidor en TikTok: se trata de San Martín de San Juan, que no cuenta con un perfil oficial en esa red social y tampoco en YouTube. En el caso de Riestra, si bien figura en el Top 10 de TikTok, tiene cero seguidores en Facebook y YouTube.

Top 10 de clubes con más seguidores en TikTok River: 4.600.000 seguidores. Boca: 3.600.000 seguidores. Racing: 784.400 seguidores. Independiente: 667.900 seguidores. Talleres: 631.700 seguidores. San Lorenzo: 451.500 seguidores. Belgrano: 307.900 seguidores. Estudiantes: 278.400 seguidores. Argentinos: 271.400 seguidores. Riestra: 235.100 seguidores.