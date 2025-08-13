13 de agosto de 2025 Inicio
Horas decisivas en el juicio de Julieta Prandi: se conoce el veredicto contra Claudio Contardi

La Justicia determinará si es culpable por los cargos de abuso sexual agravado. Se espera que la sentencia se conozca pasadas las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana.

Horas decisivas en el juicio de Julieta Prandi: se conoce el veredicto contra Claudio Contardi

Se conoce el veredicto contra Claudio Contardi.

Luego de tres jornadas de audiencia en el primer piso del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, este miércoles se dará a conocer el fallo en el juicio por abuso sexual contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi.

juicio de julieta prandi: condenaron a claudio contardi a 19 anos de prision por abuso sexual
Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

La sentencia estará en manos de los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, mientras que la lectura del veredicto está prevista para después de las 11:00, una vez que se terminen de evaluar las pruebas incorporadas al expediente, los testimonios y las declaraciones. A lo largo de las audiencias, la querella pidió 50 años de prisión, mientras que por parte de la Fiscalía redujeron la pena a 20 años.

Prandi vs Contardi
La actriz denunció violencia de género y económica de parte de su exmarido y padre de sus hijos.

La actriz denunció violencia de género y económica de parte de su exmarido y padre de sus hijos.

Mariela López Brown ya se encuentra en los tribunales, a la espera de la llegada de las partes, y contó para Mañanas Argentinas en C5N que la Justicia determinará si Contardi es responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un daño grave en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados”.

La investigación se inició en 2021 a raíz de la denuncia que Prandi presentó ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre la zona donde habrían sucedido los hechos: la vivienda familiar ubicada en el barrio privado “Septiembre”. De acuerdo con el expediente, los episodios de violencia intrafamiliar se habrían desarrollado entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

Se conoce el veredicto contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi: "La prueba es muy contundente"

El juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual, entra en su fase final a la espera de que el El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana de a conocer este miércoles el veredicto. El abogado de la modelo, Javier Baños, explicó a C5N que en el proceso judicial se vivieron "jornadas de debate muy cargadas, concentradas y con mucha intensidad" y pudieron reunir pruebas "contundentes" y "lapidarias".

"Hubo muchas pruebas producidas en pocos días. Generalmente este tipo de procesos duren algunas jornadas más. Acá se trató de hacer un esfuerzo para concentrar la mayor cantidad de pruebas en el menor cantidad de días”, señaló en un primer momento el letrado durante una entrevista en el programa Mañanas Argentinas.

Luego describió que previo al inicio del juicio se vivieron "cinco años de burocracia sindical donde la otra parte trataba de poner palos en la rueda para que no se llegue al inicio del debate": "Felizmente se inició el juicio, se produjo la prueba y ahora estamos aguardando muy ansioso que el Tribunal dicte su veredicto. La prueba es muy contundente”.

julieta prandi

“Tenemos un dictamen pericial psiquiátrico lapidario, una pericia psicológica que también es la lapidaria”, agregó.

En relación al pedido de 50 años de prisión para Claudio Contardi, Baños lo justificó al afirmar que "tiene que ver por un lado que está recontra acreditado los hechos. Además no hay ninguna posibilidad para la duda en relación a las barbaridades que habla y padeció Julieta (Prandi)”.

"Si hubiera existido la pena de prisión perpetua la hemos pedido. Pedimos el máximo legal de la especie de pena que se trataba", completó.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

