12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Latorre afirmó que está dispuesto a vincularse con un club argentino: "Haría lo que sea"

El exfutbolista expuso su preocupación por la situación de un equipo y reconoció su disposición de sumarse a la institución. "Estoy muy mal", admitió.

Por
Diego Latorre.

Diego Latorre.

Redes sociales

El exfutbolista Diego Latorre, quien en varias oportunidades expuso su simpatía por Ferro, manifestó su preocupación por la situación del Verdolaga y se mostró dispuesto a incorporarse al club, aunque descartó ser el entrenador.

Diego y Yanina Latorre siguen juntos.
Te puede interesar:

Yanina Latorre enfrentó los rumores de separación con Diego Latorre: "Me saqué los pasajes"

En el programa ESPN F90, Latorre marcó su desasosiego por el presente del Verdolaga, que se ubica antepenúltimo en la zona A de la Primera Nacional con 27 puntos: "Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver algunas cuestiones".

En tal sentido, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó si quiere ser el entrenador del equipo de Caballito, pero lo rechazó. "No, técnico no. Mánager, no sé. Esto es mucho más profundo y cultural", advirtió.

Embed

En tanto, señaló su simpatía por la institución: "La realidad de Ferro me duele mucho. Yo era hincha y jugué ahí cuando era chico. Haría lo que esté a mi alcance, en el lugar que sea. No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro desde hace veintipico de años que está afuera. Es un club ejemplar de toda la vida, con dirigentes nobles, capaces y decentes".

El Verdolaga ocupa la posición 16 de la zona A de la Primera Nacional con 27 puntos, a sólo 2 de Alvarado, el penúltimo y el segundo equipo que se sitúa en la zona de descenso. En el torneo acumula 6 triunfos, 9 empates y 11 derrotas en el torneo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una leyenda eligió sin dudar entre Messi y Cristiano.

La gloria del fútbol que ganó 3 Balones de Oro y fue categórico al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo

Zárate, cuando fue condenado. 

Tras recibir la libertad condicional, Alexis Zárate sueña con volver al fútbol

Sebastián Driussi y Paulo Díaz están a disposición de Gallardo para el partido frente a Libertad

Sonríe Gallardo: River recupera dos jugadores claves y podrían ser titulares en la Copa Libertadores

Los All Blacks levantaron un auto que había quedadoenganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Video: la sorpresiva actividad de los All Blacks en plena Ciudad de Buenos Aires

Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes.

Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia

La F1 retomará sus actividades el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos

La curiosa imposición de la FIA a los equipos y pilotos durante el receso de la Fórmula 1

Rating Cero

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

La cantante publicó en su sitito web un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Taylor Swift lanzó una playlist de versiones que dice muchas cosas de cómo será su nuevo disco

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas.

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas

Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota.

Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina"

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

últimas noticias

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Hace 12 minutos
Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

Hace 52 minutos
play

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

Hace 1 hora
Diego Latorre.

Diego Latorre afirmó que está dispuesto a vincularse con un club argentino: "Haría lo que sea"

Hace 1 hora
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 13 de agosto

Hace 1 hora