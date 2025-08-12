Diego Latorre afirmó que está dispuesto a vincularse con un club argentino: "Haría lo que sea" El exfutbolista expuso su preocupación por la situación de un equipo y reconoció su disposición de sumarse a la institución. "Estoy muy mal", admitió. Por







Diego Latorre. Redes sociales

El exfutbolista Diego Latorre, quien en varias oportunidades expuso su simpatía por Ferro, manifestó su preocupación por la situación del Verdolaga y se mostró dispuesto a incorporarse al club, aunque descartó ser el entrenador.

En el programa ESPN F90, Latorre marcó su desasosiego por el presente del Verdolaga, que se ubica antepenúltimo en la zona A de la Primera Nacional con 27 puntos: "Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver algunas cuestiones".

En tal sentido, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó si quiere ser el entrenador del equipo de Caballito, pero lo rechazó. "No, técnico no. Mánager, no sé. Esto es mucho más profundo y cultural", advirtió.

Embed ES POR ACA, LATORRE 2026. pic.twitter.com/poGZghhFpI — Titi Fco (@titi_fco) August 12, 2025 En tanto, señaló su simpatía por la institución: "La realidad de Ferro me duele mucho. Yo era hincha y jugué ahí cuando era chico. Haría lo que esté a mi alcance, en el lugar que sea. No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro desde hace veintipico de años que está afuera. Es un club ejemplar de toda la vida, con dirigentes nobles, capaces y decentes".