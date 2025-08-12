Tras recibir la libertad condicional, Alexis Zárate sueña con volver al fútbol

El futbolista fue condenado a seis años por abuso sexual agravado cuando jugaba en Independiente, pero por buena conducta le dieron el beneficio.

El futbolista Alexis Zárate había sido condenado por abuso sexual agravado a la novia de un excompañero de Independiente, y tras recibir la libertad condicional sueña con volver al fútbol y volver a reintentarse a su profesión.

Al no contar con antecedentes penales , el jugador de 31 años no había cumplido la pena de forma efectiva en un primer momento, pero quedó privado de su libertad recién cuando se dio la condena de primera instancia.

En enero de 2025, Zárate solicitó el beneficio a la libertad condicional , algo que se dio recientemente por buena conducta, luego de cumplir cinco años y un mes en prisión, confirmó ante el Show de Temperley que le resta un año y tres meses.

Durante sus días en la cárcel , reconoció que tuvo la chance de estudiar abogacía y aprobar el 92 % de las materias , allí también pudo entrenar, lo que se convirtió en uno de sus pasatiempos.

Actualmente, en sus días libres hace doble turno de entrenamiento diario con la ilusión de volver a tener un nuevo equipo en diciembre y contar con “una segunda oportunidad” de la mano de Gustavo Goñi, su representante quien “nunca me dejó de acompañar en todo este tiempo”.

“A Temperley lo vi hermoso, cada día más lindo. Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, señaló en declaraciones radiales, quien estuvo este domingo en el Alfredo Beranger viendo el empate del Gasolero sin goles ante San Telmo.

Pese a los entrenamientos, está alejado de las canchas y trabaja en la fábrica de pastas de sus suegros: “Hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago”.

La condena a Alexis Zárate por abuso sexual

Alexis Zárate recibió una condena de 6 años y medio de prisión acusado de abusar a la novia de Martín Benítez. El hecho se produjo en 2014, cuando la pareja se quedó a dormir en el departamento del exTemperley, tras salir a bailar a un boliche de Quilmes. En ese momento, la joven se quedó dormida, Zárate ingresó a la habitación y, según comprobó la Justicia, abusó de ella.

Tras la sentencia, entre lágrimas, la víctima se mostró disconforme por no haber sido enviado a prisión, en primera instancia: “Espero que se haga justicia, por mí y por todas las chicas que sufrieron lo mismo”.

En dicho juicio, Zárate, quien por entonces tenía 23 años, no declaró en el juicio y en su indagatoria durante la instrucción de la causa aseguró ser inocente y que mantuvo una relación sexual “consentida” con la víctima, de 22 años.