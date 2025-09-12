12 de septiembre de 2025 Inicio
Escándalo: ganó la Copa Libertadores con Boca y destrozó a un futbolista que dirige Miguel Ángel Russo

Un campeón histórico cuestionó la dupla ofensiva. Además, apuntó contra un refuerzo que llegó por una cifra millonaria.

Perotti también opinó sobre los últimos resultados obtenidos por el equipo.

Hugo “Mono” Perotti, histórico campeón de la Copa Libertadores con Boca en 1978, volvió a estar en el centro de la escena por sus fuertes declaraciones sobre el presente del Xeneize. El ex delantero no solo cuestionó la actualidad del equipo que conduce Miguel Ángel Russo, sino que además apuntó contra uno de los refuerzos que se sumó al plantel en los últimos mercados de pases: Brian Aguirre.

Russo fue dado de alta, pero podría no viajar a Rosario.
El ex atacante sostuvo que nunca le gustó el sistema de doble nueve que integran Edinson Cavani y Miguel Merentiel, y fue tajante al señalar que Boca jamás utilizó esa fórmula en toda su historia. Según su visión, el primero mantiene un lugar asegurado en el once por su trayectoria, aunque no atraviese su mejor momento.

Perotti también opinó sobre los últimos resultados obtenidos por el equipo, que acumula tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, minimizó esa racha al remarcar que ninguno de los triunfos fue ante rivales de jerarquía. “Ganó partidos que eran accesibles en cualquier época del club”, disparó sin rodeos.

En ese análisis, el campeón de América no dudó en cargar contra Aguirre, quien llegó desde Newell’s por una cifra millonaria. “No sé qué le vieron para traerlo, no me convence”, aseguró, antes de señalar que en su equipo ideal sacaría un delantero para darle lugar a Exequiel Zeballos.

Los números de Brian Aguirre en Boca

El delantero santafesino, nacido en Granadero Baigorria en 2003, suma hasta el momento 30 encuentros oficiales con la camiseta de Boca, en los que convirtió 3 goles: 2 en Liga Profesional y 1 en Copas nacionales.

Su trayectoria profesional comenzó en Newell’s Old Boys, donde debutó en abril de 2021 frente a Gimnasia de La Plata. Con la Lepra se consolidó como titular, sumando goles importantes tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. En mayo de 2023 anotó su primer tanto en Primera División ante Tigre, y ese mismo año repitió contra Central Córdoba, consolidando su lugar en el equipo rosarino.

El salto a Boca se dio en julio de 2024, cuando el club adquirió el 80% de su ficha por 5 millones de dólares. Aguirre debutó rápidamente frente a Defensa y Justicia, y apenas semanas después marcó su primer gol con la camiseta azul y oro en la victoria sobre Rosario Central. Poco más tarde, también convirtió en Copa Argentina ante Talleres, aunque en ese encuentro debió salir lesionado.

