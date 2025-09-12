Escándalo: ganó la Copa Libertadores con Boca y destrozó a un futbolista que dirige Miguel Ángel Russo Un campeón histórico cuestionó la dupla ofensiva. Además, apuntó contra un refuerzo que llegó por una cifra millonaria. Por







Perotti también opinó sobre los últimos resultados obtenidos por el equipo.

Hugo “Mono” Perotti, histórico campeón de la Copa Libertadores con Boca en 1978, volvió a estar en el centro de la escena por sus fuertes declaraciones sobre el presente del Xeneize. El ex delantero no solo cuestionó la actualidad del equipo que conduce Miguel Ángel Russo, sino que además apuntó contra uno de los refuerzos que se sumó al plantel en los últimos mercados de pases: Brian Aguirre.

El ex atacante sostuvo que nunca le gustó el sistema de doble nueve que integran Edinson Cavani y Miguel Merentiel, y fue tajante al señalar que Boca jamás utilizó esa fórmula en toda su historia. Según su visión, el primero mantiene un lugar asegurado en el once por su trayectoria, aunque no atraviese su mejor momento.

Perotti también opinó sobre los últimos resultados obtenidos por el equipo, que acumula tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, minimizó esa racha al remarcar que ninguno de los triunfos fue ante rivales de jerarquía. “Ganó partidos que eran accesibles en cualquier época del club”, disparó sin rodeos.

En ese análisis, el campeón de América no dudó en cargar contra Aguirre, quien llegó desde Newell’s por una cifra millonaria. “No sé qué le vieron para traerlo, no me convence”, aseguró, antes de señalar que en su equipo ideal sacaría un delantero para darle lugar a Exequiel Zeballos.

hugo perotti Redes sociales Los números de Brian Aguirre en Boca El delantero santafesino, nacido en Granadero Baigorria en 2003, suma hasta el momento 30 encuentros oficiales con la camiseta de Boca, en los que convirtió 3 goles: 2 en Liga Profesional y 1 en Copas nacionales.