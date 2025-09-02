2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Selección argentina con la mente en Venezuela: un ausente con aviso y un histórico que no participó

El equipo que dirige Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial 2026, entrenó en el Predio de Ezeiza y ya comienza a pensar el 11 titular para enfrentar a la Vinotinto en el Monumental.

Por
Julián Álvarez con todo

Julián Álvarez con todo, en el entrenamiento en Ezeiza.

@Argentina

La Selección argentina realizó su anteúltimo entrenamiento en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, de cara a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Venezuela en el Monumental. Con el plantel casi completo, el entrenador Lionel Scaloni ya piensa un 11 titular con ausencias.

Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental
Te puede interesar:

Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan

En el inicio de la última doble fecha de las Eliminatorias, que se cerrará ante Ecuador el martes que viene en Quito, la Albiceleste cerró su segunda práctica con dos ausencias a destacar: el volante Alexis Mac Allister, que aun no pudo arribar el país tras perder se vuelo, y Nicolás Otamendi, quien realizó tareas de gimnasio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1962985956040204766&partner=&hide_thread=false

El volante del Liverpool es una de las dudas de Scaloni. Con pocos entrenamiento encima, una de las figuras de la Premier League, viene de ser titular en la última fecha frente al Arsenal tras superar una molestia muscular.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Gio Lo Celso.

Cuándo volverá a jugar la Selección argentina

Tras el choque ante Venezuela en el Monumental, la Selección argentina volverá a jugar el próximo martes 9 frente a Ecuador en condición de visitante desde las 20, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

Este encuentro, será el último de la Albiceleste en las Eliminatorias de cara al Mundial del próximo año donde ya está clasificada y además, es la defensora del título tras la conquista en Qatar 2022, el primero y única Copa Mundial que tiene Lionel Messi con la Selección.

De igual modo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que equipo comandado por Lionel Scaloni disputará partidos amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre para cerrar con todo el 2025.

Si bien no se informaron los rivales, la primera serie de encuentros se desarrollará en Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, aunque no se definieron ni los rivales ni las ciudades donde se jugarán. Mientras que, la segunda será entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, en India, también con rivales a designar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la previa del partido ante Venezuela habrá tres shows a cargo de La Banda de Carlitos, Q´Lokura y Uriel Lozano.

AFA anunció shows musicales en la previa de Argentina-Venezuela, el último partido de local de Messi con la Selección

Fernando Batista y Lionel Messi.

El DT de Venezuela reveló cómo intentará frenar a Lionel Messi en el partido del jueves

La Selección ya está clasificada al Mundial 2026.

Los campeones del mundo que vuelven a la Selección argentina tras casi un año

Argentina y Brasil definen la AmeriCup 2025: dónde ver el partido

Argentina cayó ante Brasil en la final de la AmeriCup 2025

Enzo Fernandez es el jugador del Chelsea que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año. 
play

Chelsea ganó con un gol de Enzo Fernandez, que alcanzó una impresionante estadística en el año

Lionel Scaloni estuvo en el entrenamiento de Unión.

Scaloni presenció la práctica de un equipo del fútbol argentino en el predio de la AFA

Rating Cero

Nico Vázquez y Lionel Messi, juntos en el teatro.

Messi revolucionó el teatro: visitó a su amigo Nico Vázquez en la calle Corrientes

Juana Repetto reveló la inesperada forma en la que quedó embarazada de su ex: Poco probable.

Juana Repetto reveló la inesperada forma en la que quedó embarazada de su ex: "Con muchas ganas"

La hija del periodista había viajado a cubri el evento deportivo en Brasil.

El doloroso recuerdo de Tití Fernández a 11 años de la trágica muerte de su hija: "Hacés falta"

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

El conductor y su pareja fueron vistos de la mano en plena calle Corrientes.

Roberto Pettinato sorprendió con nueva novia: "Estoy enamorado, ¿no ven la cara de idiota que tengo?"

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: Sapo parado.

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado"

últimas noticias

Nico Vázquez y Lionel Messi, juntos en el teatro.

Messi revolucionó el teatro: visitó a su amigo Nico Vázquez en la calle Corrientes

Hace 19 minutos
Elisa Carrió tiene 68 años.

Elisa Carrió reveló que tiene un novio de 95 años: "Nos encontramos una vez por semana y nos damos un beso"

Hace 38 minutos
La Aprevide aplicó derecho de admisión para 41 barras de Independiente.

La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

Hace 41 minutos
Juana Repetto reveló la inesperada forma en la que quedó embarazada de su ex: Poco probable.

Juana Repetto reveló la inesperada forma en la que quedó embarazada de su ex: "Con muchas ganas"

Hace 1 hora
Julián Álvarez con todo, en el entrenamiento en Ezeiza.

La Selección argentina con la mente en Venezuela: un ausente con aviso y un histórico que no participó

Hace 1 hora