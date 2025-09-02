La Selección argentina con la mente en Venezuela: un ausente con aviso y un histórico que no participó

El equipo que dirige Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial 2026, entrenó en el Predio de Ezeiza y ya comienza a pensar el 11 titular para enfrentar a la Vinotinto en el Monumental.

La Selección argentina realizó su anteúltimo entrenamiento en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza , de cara a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Venezuela en el Monumental. Con el plantel casi completo, el entrenador Lionel Scaloni ya piensa un 11 titular con ausencias.

Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan

En el inicio de la última doble fecha de las Eliminatorias, que se cerrará ante Ecuador el martes que viene en Quito, la Albiceleste cerró su segunda práctica con dos ausencias a destacar: el volante Alexis Mac Allister , que aun no pudo arribar el país tras perder se vuelo, y Nicolás Otamendi , quien realizó tareas de gimnasio.

El volante del Liverpool es una de las dudas de Scaloni. Con pocos entrenamiento encima, una de las figuras de la Premier League, viene de ser titular en la última fecha frente al Arsenal tras superar una molestia muscular.

#SelecciónMayor El plantel albiceleste practicó este martes por la tarde en #Ezeiza . ¡Vamos con todo, muchachos! pic.twitter.com/CMhcdy7zR2

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes . Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Gio Lo Celso.

Tras el choque ante Venezuela en el Monumental, la Selección argentina volverá a jugar el próximo martes 9 frente a Ecuador en condición de visitante desde las 20, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

Este encuentro, será el último de la Albiceleste en las Eliminatorias de cara al Mundial del próximo año donde ya está clasificada y además, es la defensora del título tras la conquista en Qatar 2022, el primero y única Copa Mundial que tiene Lionel Messi con la Selección.

De igual modo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que equipo comandado por Lionel Scaloni disputará partidos amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre para cerrar con todo el 2025.

Si bien no se informaron los rivales, la primera serie de encuentros se desarrollará en Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, aunque no se definieron ni los rivales ni las ciudades donde se jugarán. Mientras que, la segunda será entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, en India, también con rivales a designar.