Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Son lugares pensados para quienes desean tomarse un respiro, disfrutar del entorno natural y reconectar con actividades sencillas y placenteras.

Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino único, en el que se puede disfrutar de un viaje diferente

Aunque Buenos Aires es reconocida por su ritmo urbano y su vida cultural intensa, la provincia también ofrece rincones rurales ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Estos destinos permiten desconectarse del bullicio de la ciudad sin alejarse demasiado, ofreciendo experiencias más relajadas y pausadas.

Los recorridos por estos espacios rurales incluyen paisajes abiertos, estancias históricas y pequeñas localidades donde la calma y el aire libre predominan. Además de ofrecer descanso, estos 3 destinos permiten conocer una faceta distinta de la región, con tradiciones locales, gastronomía típica y paisajes que contrastan con la vida urbana.

Los tres pueblos menos poblados de Buenos Aires perfectos para turismo rural :

Situado en el Partido de Chivilcoy, Gorostiaga conserva un ambiente rural auténtico, con menos de 400 habitantes. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y un contacto genuino con la vida local.

Entre sus atractivos se destacan la Capilla, el Club Social y Deportivo, el Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y la Estación de Trenes, además de su oferta de gastronomía típica.

Cómo llegar a Gorostiaga: Desde CABA, tomar la AU Acceso Oeste, luego RN7 y RN5 hacia Chivilcoy. La entrada se encuentra en el kilómetro 145.

Villa Pardo, un tesoro escondido entre llanuras

- Villa Pardo - Turismo

A menos de 200 km de Buenos Aires, Villa Pardo sorprende por su tranquilidad y cielos despejados ideales para observación de estrellas, con senderos rodeados de vegetación. Con menos de 200 habitantes, mantiene vivas sus tradiciones.

Los visitantes pueden recorrer el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, el Museo de Ciencias Naturales Fiorentino Ameghino, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.

Cómo llegar a Villa Pardo desde CABA: Se encuentra a 228 km de la Capital Federal. Tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza y luego seguir por la ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde está el acceso a la localidad.

Vagues, el encanto del pasado en San Antonio de Areco

Vagués Vagués, un pueblito rural lleno de historia ferroviaria y gauchesca cerca de CABA. Sanantoniodeareco.com

En el Partido de San Antonio de Areco, Vagues cautiva con su vegetación antigua y la vieja estación de tren, evocando tiempos pasados. Su población se consolidó tras la llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1984, que cerró en 1992.

Cómo llegar a Vagues desde CABA: Tomar la Panamericana (RN9) hasta el km 113, acceso a San Antonio de Areco, y desde allí recorrer unos 10 km por la Ruta Provincial 41 hasta Vagues. El trayecto dura aproximadamente 2 horas en auto.

Estos tres pueblos ofrecen un escape ideal para un fin de semana largo, permitiendo desconectarse de la rutina y disfrutar de la calma del campo.