Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Aunque Buenos Aires es reconocida por su ritmo urbano y su vida cultural intensa, la provincia también ofrece rincones rurales ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Estos destinos permiten desconectarse del bullicio de la ciudad sin alejarse demasiado, ofreciendo experiencias más relajadas y pausadas.
Los recorridos por estos espacios rurales incluyen paisajes abiertos, estancias históricas y pequeñas localidades donde la calma y el aire libre predominan. Además de ofrecer descanso, estos 3 destinos permiten conocer una faceta distinta de la región, con tradiciones locales, gastronomía típica y paisajes que contrastan con la vida urbana.
Cuáles son los destinos rurales con poca población ideales para conocer Buenos Aires
Los tres pueblos menos poblados de Buenos Aires perfectos para turismo rural:
Situado en el Partido de Chivilcoy, Gorostiaga conserva un ambiente rural auténtico, con menos de 400 habitantes. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y un contacto genuino con la vida local.
Entre sus atractivos se destacan la Capilla, el Club Social y Deportivo, el Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y la Estación de Trenes, además de su oferta de gastronomía típica.
Cómo llegar a Gorostiaga: Desde CABA, tomar la AU Acceso Oeste, luego RN7 y RN5 hacia Chivilcoy. La entrada se encuentra en el kilómetro 145.
Villa Pardo, un tesoro escondido entre llanuras
A menos de 200 km de Buenos Aires, Villa Pardo sorprende por su tranquilidad y cielos despejados ideales para observación de estrellas, con senderos rodeados de vegetación. Con menos de 200 habitantes, mantiene vivas sus tradiciones.
Los visitantes pueden recorrer el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, el Museo de Ciencias Naturales Fiorentino Ameghino, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.
Cómo llegar a Villa Pardo desde CABA: Se encuentra a 228 km de la Capital Federal. Tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza y luego seguir por la ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde está el acceso a la localidad.
Vagues, el encanto del pasado en San Antonio de Areco
Vagués
Vagués, un pueblito rural lleno de historia ferroviaria y gauchesca cerca de CABA.
Sanantoniodeareco.com
En el Partido de San Antonio de Areco, Vagues cautiva con su vegetación antigua y la vieja estación de tren, evocando tiempos pasados. Su población se consolidó tras la llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1984, que cerró en 1992.
Cómo llegar a Vagues desde CABA: Tomar la Panamericana (RN9) hasta el km 113, acceso a San Antonio de Areco, y desde allí recorrer unos 10 km por la Ruta Provincial 41 hasta Vagues. El trayecto dura aproximadamente 2 horas en auto.
Estos tres pueblos ofrecen un escape ideal para un fin de semana largo, permitiendo desconectarse de la rutina y disfrutar de la calma del campo.