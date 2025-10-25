25 de octubre de 2025 Inicio
Horror en Roma: murió un turista japonés al caer siete metros del parapeto del Panteón

Morimasa Hibino, de 70 años, falleció al caer desde un muro perimetral que rodea el antiguo templo romano. A pesar del rápido accionar policial y de los bomberos, no pudieron salvar la vida del hombre.

El turista japonés cayó desde una altura de 7 metros a un foso. 

Angelo Carconi/EPA/Shutterstock

Un turista japonés, que visitaba Italia, murió al caer siete metros desde un muro perimetral que rodea el Panteón en Roma. El hombre fue identificado como Morimasa Hibino y se encontraba de visita en el país junto a su familia.

En Roma, las ruinas de la ciudad antigua se encuentran aproximadamente a unos siete metros del nivel de la calle, por lo que monumentos como el Panteón se encuentran hundidos y protegidos por algún tipo de pared o estructura.

En este caso, según creen las autoridades, Morimasa Hibino se encontraba sentado sobre el muro perimetral, cuando sufrió algún malestar repentino que lo mareó, lo que produjo su caída.

Un portavoz de la Policía de Roma informó para CNN que "se ha abierto una investigación sobre el incidente mortal, pero no se sospecha de ningún delito". En el lugar se estableció un rápido operativo para poder rescatar a Hibino, que en un principio se creía estaba con vida.

Sin embargo, la Policía tuvo que derribar una estructura para poder acceder a la zanja donde se encontraba el hombre, y comprobaron que había fallecido.

Según informaron, este año ocurrieron accidentes similares, en marzo una turista española falleció al caer de un muro de gran altura en la Plaza de España.

