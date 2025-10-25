Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix Con una narrativa atrapante y un tono cada vez más oscuro, la historia expone las consecuencias de jugar con aquello que los humanos aún no comprendemos del todo.







Netflix vuelve a sorprender con una producción que mezcla ciencia, horror y dilemas éticos en una historia que no deja indiferente a nadie. La película, que parte de un experimento destinado a cambiar el rumbo de la medicina, lleva al espectador por un camino donde las buenas intenciones se transforman en un escenario completamente inesperado.

El film plantea una pregunta inquietante sobre los límites de la ciencia y hasta qué punto el deseo de erradicar las enfermedades puede convertirse en una amenaza para la humanidad. Su trama cargada de tensión, misterio y giros imprevistos la convirtió rápidamente en una de las más vistas del catálogo.

Sinopsis de El elixir de la inmortalidad, la película tendencia de Netflix -El elixir de la inmortalidad - Netflix

La historia gira en torno a una familia marcada por conflictos internos que está al frente de una reconocida empresa dedicada a las hierbas medicinales.

En su afán por innovar y alcanzar la grandeza, el patriarca desarrolla una poción experimental con la promesa de otorgar la inmortalidad. Sin embargo, el resultado dista mucho de lo esperado: el elixir desata una epidemia zombi que arrasa con la aldea.

Tráiler de El elixir de la inmortalidad Embed - EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD | TRAILER ESPAÑOL | 23 Octubre/25 - NETFLIX Reparto de El elixir de la inmortalidad Mikha Tambayong

Eva Celia

Donny Damara

Marthino Lio

Dimas Anggara

Varen Arianda Calief

Kiki Narendra

Vonny Anggraini