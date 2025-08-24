Duro golpe para Racing: fue goleado 4-1 por Argentinos Juniors y no despega en el torneo Clausura 2025 La Academia había abierto el marcador contra el Bicho pero no aguantó la ventaja y sufrió una fuerte derrota en La Paternal. Acumula apenas un triunfo en el campeonato. Por







Racing perdió con Argentinos Juniors. X (@elshowderacing)

Racing perdió 4-1 con Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la zona A del torneo Clausura 2025. De esta manera, profundizó su mal presente en el campeonato local ya que acumula apenas un triunfo.

El equipo de Gustavo Costas, quien no pudo dirigir a la Academia tras ser suspendido por cuatro partidos, intentó imponer su juego en La Paternal y aprovechar la capacidad goleadora de Adrián "Maravilla" Martínez, su carta más importante en el ataque. El Bicho, por su parte, buscó controlar el desarrollo del juego con Alan Lescano y Nicolás Oroz, sus armadores ofensivos.

En tanto, el conjunto de Avellaneda rompió el cero a los 26' del partido con un gol de Tomás Conechny, quien ingresó en el primer tiempo en reemplazo de Santiago Solari por una lesión y convirtió su primer tanto en el equipo, luego de una desatención defensiva del conjunto de Nicolás Diez.

No obstante, Argentinos Juniors no permitió que la Academia aproveche la ventaja y lo empató rápidamente, a los 28', a través de Alan Lescano tras un error de Gabriel Arias. Luego, a los 6' del segundo tiempo, Hernán López Muñoz aprovechó un pase exquisito de Lescano para dar vuelta el resultado y generar la euforia en el Bicho y preocupación en Racing.