Y un día ganó Independiente: goleó por 3-0 a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin victorias

El Rojo ganó por primera vez en el Torneo Clausura, con goles de Ávalos, Oyola y Millán, en un clima hostil en el Libertadores de América. A pesar de la victoria, los hinchas locales explotaron contra los jugadores: banderas, silbidos y hasta se vieron billetes y alimento para perros en el campo de juego.

El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.

El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.

Ganó Independiente y es noticia. El Rojo goleó a Platense por 3-0 en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, por el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, y cortó una racha de 15 partidos sin victorias, la segunda peor de su historia. Con goles de Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán, el equipo de Avellaneda se sacó la mufa en un clima hostil: los hinchas explotaron contra los jugadores con banderas, silbidos y hasta se vieron billetes y alimento para perros en el campo de juego.

Debieron pasar 117 días para el grito de desahogo de los hinchas de Independiente. Desde el 29 de junio frente a Gimnasia de Mendoza, por la Copa Argentina, que el Rojo no ganaba un partido. Un insulto para la historia gloriosa del club de Avellaneda. Por eso, los hinchas no dudaron en mostrar sus furia en el estadio.

Ya en uno de los sectores del Libertadores de América, se pudo observar una bandera con la frase "Jugadores perdedores, respeten la camiseta". El clima de bronca fue creciendo con la entrada del equipo y el clásico saludo: una lluvia de silbidos cayó contra los jugadores en plena mitad de cancha.

bandera independiente

Con muy poca gente en el estadio, inusual en un partido de Independiente, se jugó este compromiso que se había suspendido debido a los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y la posterior clausura del estadio para el público. Cómo habrá sido el clima caldeado en Avellaneda, que tras el gol de Gabriel Ávalos, quien no marcaba hace siete encuentros, desde una cabecera cayó una bolsa con alimento para perro, en repudio la mala racha del equipo.

También se pudieron ver en distintas tribunas billetes falsos, lanzados hacia el campo de juego, en clara referencia al salario de los jugadores y el nulo resultado del último tiempo. El quiebre entre el plantel y la hinchada se terminó de confirmar, tras una silbatina como pocas veces se escuchó, con cánticos hacia los futbolistas y la dirigencia.

En el segundo tiempo, Independiente confirmó su superioridad ante el último campeón argentino. Un cabezazo del chileno Loyola, quien ingresó en el segundo tiempo, y sobre el final, una linda definición de Millán, quien volvió del Mundial Sub 20 que jugó para Chile, determinó la goleada en Avellaneda y el pedido de disculpas por parte del plantel.

De esta manera, a pesar de triunfar por primera vez en el Torneo Clausura, el Rojo tiene chanches matemáticas de entrar a los playoffs. Deberá ganar las tres fechas que le quedan contra Atlético Tucumán como local, Deportivo Riestra en condición de visitante y Rosario Central en Avellaneda, y esperar otros resultados si quiere jugar la próxima ronda.

billetes independiente

Mirá el resumen de la goleada de Independiente en un clima hostil en Avellaneda

