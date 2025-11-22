22 de noviembre de 2025 Inicio
Desde la AFA cruzaron a Javier Tebas por sus críticas al fútbol argentino y destacaron el título de Lanús

La consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana disparó la respuesta contra Javier Tebas, presidente de La Liga de España, por sus recientes críticas al fútbol local.

A la guerra entre Tapia y Tebas se sumó Toviggino

La consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana sirvió como el argumento perfecto para que la dirigencia argentina volviera a salir al cruce contra Javier Tebas, presidente de La Liga de España, por sus críticas al fútbol local.

La Selección española jugará el Mundial 2026.
Atenta, Selección argentina: la estadística de España que preocupa rumbo a la Finalissima

Previamente, Claudio "Chiqui" Tapia había salido en defensa del fútbol nacional. El presidente de AFA había contrapuesto el "desorden" que señalaba Tebas con la pasión, la capacidad deportiva y la calidad de los talentos que el país sigue formando.

Tapia recordó al español los títulos recientes de la Selección y la fortaleza del modelo de asociación civil que rige en Argentina, que permite la subsistencia de los clubes. Siguiendo la línea, fue el tesorero de AFA y hombre fuerte del Consejo Federal, Pablo Toviggino, quien publicó un mensaje furioso en su cuenta de X.

La crítica de Tebas que reavivó la polémica: "Algo no se está haciendo bien"

Las declaraciones de Tebas, hace unos días, que desataron la ira de los dirigentes argentinos se centraron en el aspecto organizativo y económico. "Sufro por cómo veo que está el fútbol argentino. No entiendo cómo un país con tanta pasión... no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en una potencia mundial", sentenció Tebas, criticando la estructura de la liga.

El español fue más allá y lamentó que la liga no esté entre las "seis o siete primeras del mundo" y aseguró que "algo no se está haciendo bien" en la forma en que se definen los campeones. Estas palabras hicieron mucho ruido entre los representantes del futbol argentino y Toviggino, que se caracteriza por sus fuertes contestaciones, no se quedó callado y usó el triunfo del equipo del sur del Gran Buenos Aires para contestar al dirigente europeo.

Toviggino y su fuerte respuesta a Tebas: "Silencio... Mucho silencio"

La respuesta de Toviggino llegó minutos después del triunfo de Lanús y utilizó el modelo de la asociación civil para desmantelar el argumento de Tebas, refiriéndose al club Granate como ejemplo de éxito: "¡¡Redondito!! Sos un Atrevido e irrespetuoso de la Dirigencia Argentina. Pero cuando quieras vení por aquí que Nicolás Russo en el Club Atlético Lanús (Asoc. Civil) puede darte clases 'gratuitamente', un término que no conoces!! El futbol argentino de pie!!", arremetió el dirigente local.

Finalmente, el dirigente apuntó directamente a las críticas de Tebas, exigiéndole que detenga su campaña contra el fútbol local: "Así que ahora Silencio… Mucho silencio y posterguen la Campaña de desprestigio y terrorismo para más adelante. En Fin …", comentó airoso sobre la obtención del título de Lanús, que se convirtió rápidamente en un elemento de defensa institucional ante las críticas del presidente de la Primera División Española.

