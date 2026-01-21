21 de enero de 2026 Inicio
Era futbolista amateur, se hizo viral y ahora jugará para un equipo argentino

Su contenido viral le abrió una puerta impensada en el Ascenso. Una oportunidad que empezó lejos de los focos tradicionales.

Leandro N. Alem concretó la incorporación de Ezequiel Chamorro

Leandro N. Alem concretó la incorporación de Ezequiel Chamorro, delantero de 22 años.

  • Un delantero surgido del fútbol amateur dio el salto al profesionalismo luego de ganar notoriedad en redes sociales.
  • Su recorrido incluye futsal, torneos alternativos y participaciones en certámenes virales.
  • El Ascenso argentino vuelve a apostar por talentos que se formaron fuera del circuito tradicional.
  • El jugador ya tuvo sus primeros minutos y convirtió en un amistoso con su nuevo equipo.

Un club del Ascenso sorprendió al sumar a un futbolista que hasta hace poco competía en ámbitos amateurs y se había hecho conocido por su exposición en redes sociales. Se trata de un delantero joven que logró transformar la viralidad en una oportunidad concreta dentro del fútbol profesional.

En los últimos años, plataformas como TikTok e Instagram se convirtieron en una vidriera inesperada para jugadores sin pasado en divisiones inferiores de AFA. Torneos alternativos, equipos creados por influencers y competencias de futsal comenzaron a llamar la atención de clubes que buscan refuerzos fuera del radar habitual.

En ese marco aparece la historia de Ezequiel Chamorro, quien pasó de disputar competiciones informales a firmar contrato con una institución histórica del Ascenso, dando un paso clave en su carrera deportiva.

Ezequiel Chamorro

Quién es Ezequiel Chamorro

Leandro N. Alem concretó la incorporación de Ezequiel Chamorro, delantero de 22 años que venía desarrollando su carrera en el futsal y en torneos amateurs. Su nombre se volvió popular por integrar el NS Team, un equipo creado por el tiktoker y youtuber argentino Nahuel Senger, donde sus actuaciones alcanzaron gran repercusión en redes sociales.

Apodado Chamo, el atacante acumula más de 29 mil seguidores en Instagram y suele destacarse por jugadas que generan miles de visualizaciones, especialmente en TikTok. Luego de su llegada al Lechero, tuvo su primera experiencia en un plantel profesional y ya convirtió un gol en un amistoso que Alem ganó 3-0 frente a Juventud Unida de 25 de Mayo.

Ezequiel Chamorro

Antes de este salto, Chamorro participó en torneos de fútbol 8 y futsal con NS Team, aunque su recorrido no se limitó a ese equipo. También disputó la Copa Potrero con El Barche, donde fue dirigido por Ricardo Caruso Lombardi y logró actuaciones que reforzaron su visibilidad dentro del ambiente futbolero.

Luego de sumarse a Alem, el delantero compartió sus sensaciones en declaraciones realizadas luego de integrarse al plantel: "Desde el día uno que llegué, me sentí muy cómodo. Los compañeros son todos unos genios, me aconsejaron. Yo antes estaba en otra y el consejo que puedo dar para los pibes es que lo intenten y no se den por vencidos. Estoy viviendo el sueño del pibe". En el mismo mercado de pases, el club también oficializó las llegadas de Alan Cristeff, Ezequiel Abal y Agustín Almirón.

