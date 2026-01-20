El ex River que vivió en una pensión abandonada y ahora sueña con la Champions League

Ser jugador profesional de fútbol no siempre está ligado a experiencias de lujo. Muchas veces para poder sobrevivir en este deporte algunos tienen que recorrer el mundo buscando oportunidades para sostenerse en el radar de los equipos de diferentes ligas. Este es el caso de Pedro Rodríguez Ablanedo . Formado en las divisiones juveniles de River y Vélez, su camino profesional estuvo marcado por decisiones tempranas, golpes que no esperaba y una perseverancia constante para no abandonar el sueño europeo.

Luego de quedar libre en River y continuar su formación en el Fortín, apostó por emigrar con apenas 18 años en busca de oportunidades. Esa elección lo llevó a convivir con lesiones, pruebas fallidas y promesas incumplidas, mientras se encontraba lejos de su país y sin redes de contención.

Lejos de detenerse , Rodríguez Ablanedo transformó cada revés en un impulso para seguir . España primero, luego Italia y finalmente Suiza fueron escenarios de una travesía marcada por la adaptación permanente, la soledad y la necesidad de reinventarse dentro y fuera de la cancha.

En ese recorrido aparece uno de los episodios más extremos de su historia: su estadía en una pensión abandonada en el sur de Italia, mientras se lucía dentro de la cancha. Una imagen que resume el contraste entre el reconocimiento deportivo y las condiciones de vida que debió afrontar para seguir jugando.

El volante central dio sus primeros pasos en las inferiores de River , donde pasó varios años antes de quedar libre en una situación que lo marcó muy fuerte. En diálogo con TyCSports, recordó el momento y reveló una charla clave con Diego Simeone: “Me dijo: ‘En el fútbol hay que ser un hombre genuino. Demostrale a los que te dejaron libre que vos sos más fuerte que ellos’”. Ese mensaje fue determinante para continuar su carrera en Vélez .

En el Fortín vivió una etapa que definió como “increíble en todos los aspectos”, con crecimiento personal y futbolístico, entrenamientos con el plantel profesional y amistades que aún conserva. Sin embargo, la fuerte competencia en su puesto lo llevó a tomar la decisión de emigrar a Europa, con la ilusión de construir su propio camino.

Su llegada a España estuvo cargada de obstáculos. Luego de intentos fallidos en distintos clubes y una lesión grave en el hombro durante su paso por el Ourense, fue desvinculado sin previo aviso mientras se recuperaba en Argentina. "A los dos meses me enteré que me habían desvinculado del equipo por Instagram”, contó al mismo medio.

Pedro Rodríguez Ablanedo Redes sociales

La oportunidad apareció en Italia, en divisiones muy alejadas del foco principal. En ese lugar vivió uno de los momentos más duros de su carrera al alojarse en una pensión abandonada en Sicilia. Sobre esa experiencia, relató: “No tenía ni agua. Para lavar los platos tenía que bajar tres pisos y no me podía duchar. El baño no tenía luz y entraba con la linterna del celular”. A pesar de todo, su rendimiento fue tan alto que se convirtió en referente del equipo y recibió el apoyo cotidiano de los vecinos del pueblo.

Ese nivel le permitió escalar categorías, ser reconocido como uno de los mejores mediocampistas de su división y lograr ascensos en el fútbol italiano. Finalmente, luego de tres años en ese país, se inclinó por continuar su carrera en la Segunda División de Suiza, donde actualmente juega en el Stade Nyonnais. En ese club mantiene firme su objetivo personal de llegar a Primera y acercarse al gran anhelo que arrastra desde chico. “Mi sueño es jugar la Champions”, afirmó.