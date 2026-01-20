20 de enero de 2026 Inicio
Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Las negociaciones con el Xeneize habían avanzado, pero en los últimos días el delantero colombiano no había respondido los llamados de la dirigencia argentina. Dos días antes del cierre del mercado de pases, aseguran que continuará su carrera en el Vasca da Gama de Brasil.

Por
Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Boca volverá a jugar la Copa Libertadores y tendrá una ardua agenda en este 2026, pero lamentablemente los dirigentes no lograron concretar ningún refuerzo de cara a la temporada. Cuando todo parecía que estaba encaminado para su primer refuerzo, el pase se cayó a último momento.

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia
Es que, en cuestión de un puñado de días, el colombiano Marino Hinestroza, con quien tenían conversaciones avanzadas y solo restaba firmar el contrato, dio marcha atrás la decisión de llegar a la Argentina y ahora medios colombianos aseguran que seguirá en el Vasco Da Gama de Brasil. ¿Qué pasó?

Más allá de la tardanza, el retraso del viaja a tierra argentina y algunas diferencias, desde La Boca confirmaron una y otra vez que el colombiano iba a llegar no solo porque ya había un acuerdo sino también porque el jugador le había dado el sí al presidente, Juan Román Riquelme.

Marino Hinestroza

La dirigencia Xeneize había ofertado 5 millones de dólares por 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta, un acuerdo que a los de Medellín no terminaba de convencer.

En el medio, apareció el conjunto brasileño ofreció 6 millones de dólares por el 80% de la ficha, es decir que el conjunto colombiano se queda con un 20% de todo lo que ingrese por una futura transferencia. Además, le pusieron a Hinestroza un salario anual mucho más importante.

“Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama. El negocio se acaba de cerrar. Esperan que pueda viajar esta semana a Brasil para presentar exámenes médicos y firmar por 4 años”, expresó Pipe Sierra, uno de los periodistas colombianos de mayor renombre.

Cuándo vuelve a jugar Boca por competencias oficiales

Luego de dos partidos amistosos a modo de preparación de cara al duro año, Boca arrancará el año de manera oficial este fin de semana cuando se ponga en marcha la primera fecha del Torneo Apertura, después tendrá competencias de Copa Argentina, antes que la Copa Libertadores.

El Xeneize jugará el próximo domingo, 25 de enero, cuando juegue en La Bombonera contra Deportivo Riestra desde las 18:30.

Calendario completo de los primeros partidos de Boca en el 2026

  • Fecha 2: miércoles 28/1, 22:15, vs. Estudiantes (V)
  • Fecha 3: domingo 1/2, 19:15, vs. Newell’s (L)
  • Fecha 4.: domingo 8/2, 22:15hs vs. Vélez (V)
  • Fecha 5: domingo 15/2, 19:30 vs. Platense (L)
  • Fecha 6: viernes 20/2, 20 vs. Racing (L)
  • 32avos de final de Copa Argentina: martes 24/2 Gimnasia de Chivilcoy
  • Fecha 7: a confirma vs Lanús
  • Fecha 8: sábado 28/2, 17:45. Gimnasia de Mendoza (L)
  • Fecha 9: domingo 8/3, 19:15 vs. Central Córdoba (V)
  • Fecha 10: miércoles 11/3, 19:45 vs. San Lorenzo (L)
  • Fecha 11: domingo 15/3, 22 vs. Unión (V)
  • Fecha 12: domingo 22/3, 20 vs. Instituto (L)

