29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se adelanta la última fecha del Torneo Clausura 2026 por la visita del papa León XIV: cuándo se jugará

La AFA modificará el cronograma de la definición de la fase regular del campeonato, debido a las actividades del sumo pontífice en la Argentina. También cambiará el calendario del Ascenso.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
El Torneo Clausura 2026 sufrirá modificaciones en los días.

El Torneo Clausura 2026 sufrirá modificaciones en los días.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 debido a la visita del papa León XIV al país prevista para entre el 8 y 11 de noviembre, aunque también buscará que algunos partidos se jueguen el fin de semana. Además, los encuentros del Ascenso se postergarán una semana.

El arbitraje argentino funciona con el VAR que, a partir de 2027, implementará una modernización. 
Te puede interesar:

El VAR semiautomático debutará en la final del Clausura 2026: de qué se trata

Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que se modificará el calendario de la fecha 16 de la máxima categoría del fútbol argentino, debido a los operativos de seguridad por la estadía del sumo pontífice en la Argentina: "El jueves de la semana que viene arrancará la fecha del Clausura. Seguirá el viernes y lo que se pueda se jugará el sábado y domingo, pero dependerá de las circunstancias y de que nos autoricen".

En tal sentido, señalaron que los encuentros de la categoría de la Primera Nacional también se pospondrán: "Todo lo que es Ascenso se postergará una semana hasta llegar a la última fecha en diciembre". La decisión sobre el Clausura y el resto de las divisiones se produjo debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDE) y el Comité de Seguridad porteño modificarán sus esquemas para priorizar los operativos por la visita del sumo pontífice.

El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina.

El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina.

Entre los partidos destacados de la última jornada del Clausura se encuentran el de Boca contra Defensa y Justicia en la Bombonera y el de River con Aldosivi en Mar del Plata. Todos los partidos definirán los equipos clasificados a los playoffs del campeonato, los cruces en esa instancia, el resto de los clubes que descenderán a la Primera Nacional y el campeón de la tabla anual.

Por lo pronto, León XIV tiene previsto arribar el 8 de noviembre a la Argentina proveniente de Montevideo y permanecerá hasta el 11 con una nutrida agenda en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, que incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con autoridades religiosas en el Palacio San Martín y una misa enfrente de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, entre otras actividades.

Cómo sigue el Ascenso tras la modificación del calendario por el papa León XIV

En tanto, los encuentros que definirán la Primera Nacional y las categorías inferiores también cambiarán de día por la decisión de la AFA ante la agenda del sumo pontífice en la Argentina, por lo que se jugarán de la siguiente manera:

Primera Nacional

  • Final por el primer ascenso: sábado 14 de noviembre.
  • Octavos de final del Reducido: domingo 15 de noviembre.
  • Cuartos de final (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
  • Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
  • Semifinales (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
  • Semifinales (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.
  • Final por el segundo ascenso: sábado 19 de diciembre.

Primera B Metropolitana

  • Octavos de final del Reducido: fin de semana del 14 de noviembre.
  • Cuartos de final (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
  • Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
  • Semifinales (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
  • Semifinales (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.
  • Final por el segundo ascenso: fin de semana del 19 de diciembre.

Primera C

  • Cuartos de final (ida): fin de semana del 31 de octubre.
  • Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 14 de noviembre.
  • Semifinales (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
  • Semifinales (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
  • Final (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
  • Final (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.

Torneo Federal A

  • Tercera Etapa (ida): fin de semana del 31 de octubre.
  • Tercera Etapa (vuelta): fin de semana del 14 de noviembre.
  • Cuarta Etapa (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
  • Cuarta Etapa (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
  • Quinta Etapa (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
  • Quinta Etapa (vuelta): fin de semana 12 de diciembre.
  • Sexta Etapa: fin de semana del 19 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las figuras de Boca y River en los partidos previos al clásico: Leandro Paredes y Ángel Correa. 

Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

Facundo Herrera anotó el gol de Boca contra Independiente.

Boca le ganó 1-0 a Independiente, recuperó la punta de la tabla anual y ya piensa en el Superclásico

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

¿A qué hora juegan River vs. Racing?

River y Racing se enfrentan en un clásico de necesitados

El clásico del Sur comienza 14.45.

Con el clásico entre Banfield y Lanús como gran atracción, cómo sigue la fecha 14 del Clausura

Rating Cero

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó"

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

El insólito accidente de Nicole Neumann en un baño público.

Nicole Neumann reveló la pesadilla que vivió en un baño público: "Terminé llena de sangre"

La difamación contra Wanda Nara que desató la polémica.

Un famoso ventiló el pasado de Wanda Nara y desató la polémica: "Cuando dijo que era virgen, me cagué de risa"

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.

De Star Trek a X-Men: las mejores películas y series de Patrick Stewart

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

últimas noticias

Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas.

Falleció Carlos Rinke, héroe de Malvinas y legendario piloto de la Fuerza Aérea

Hace 5 minutos
play

Seguí el debate en el Senado por la regulación del mercado del carbono

Hace 33 minutos
play
El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado dio media sanción al RIIR y continúa con el debate por la regulación del mercado del carbono

Hace 34 minutos
El Niño golpeará más fuerte en los países subdesarrollados.

Advierten que el Súper Niño podría causar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

Hace 44 minutos
Los integrantes de la Cámara de Diputados podrán ser monitoreados desde una plataforma creada por la UBA. 

La UBA creó una plataforma para ver los votos, proyectos e intervenciones de senadores y diputados

Hace 50 minutos