Se adelanta la última fecha del Torneo Clausura 2026 por la visita del papa León XIV: cuándo se jugará La AFA modificará el cronograma de la definición de la fase regular del campeonato, debido a las actividades del sumo pontífice en la Argentina. También cambiará el calendario del Ascenso. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









El Torneo Clausura 2026 sufrirá modificaciones en los días.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 debido a la visita del papa León XIV al país prevista para entre el 8 y 11 de noviembre, aunque también buscará que algunos partidos se jueguen el fin de semana. Además, los encuentros del Ascenso se postergarán una semana.

Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que se modificará el calendario de la fecha 16 de la máxima categoría del fútbol argentino, debido a los operativos de seguridad por la estadía del sumo pontífice en la Argentina: "El jueves de la semana que viene arrancará la fecha del Clausura. Seguirá el viernes y lo que se pueda se jugará el sábado y domingo, pero dependerá de las circunstancias y de que nos autoricen".

En tal sentido, señalaron que los encuentros de la categoría de la Primera Nacional también se pospondrán: "Todo lo que es Ascenso se postergará una semana hasta llegar a la última fecha en diciembre". La decisión sobre el Clausura y el resto de las divisiones se produjo debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDE) y el Comité de Seguridad porteño modificarán sus esquemas para priorizar los operativos por la visita del sumo pontífice.

El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina. Entre los partidos destacados de la última jornada del Clausura se encuentran el de Boca contra Defensa y Justicia en la Bombonera y el de River con Aldosivi en Mar del Plata. Todos los partidos definirán los equipos clasificados a los playoffs del campeonato, los cruces en esa instancia, el resto de los clubes que descenderán a la Primera Nacional y el campeón de la tabla anual.

Por lo pronto, León XIV tiene previsto arribar el 8 de noviembre a la Argentina proveniente de Montevideo y permanecerá hasta el 11 con una nutrida agenda en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, que incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con autoridades religiosas en el Palacio San Martín y una misa enfrente de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, entre otras actividades.