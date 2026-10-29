Se adelanta la última fecha del Torneo Clausura 2026 por la visita del papa León XIV: cuándo se jugará

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 debido a la visita del papa León XIV al país prevista para entre el 8 y 11 de noviembre, aunque también buscará que algunos partidos se jueguen el fin de semana. Además, los encuentros del Ascenso se postergarán una semana.
Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que se modificará el calendario de la fecha 16 de la máxima categoría del fútbol argentino, debido a los operativos de seguridad por la estadía del sumo pontífice en la Argentina: "El jueves de la semana que viene arrancará la fecha del Clausura. Seguirá el viernes y lo que se pueda se jugará el sábado y domingo, pero dependerá de las circunstancias y de que nos autoricen".
En tal sentido, señalaron que los encuentros de la categoría de la Primera Nacional también se pospondrán: "Todo lo que es Ascenso se postergará una semana hasta llegar a la última fecha en diciembre". La decisión sobre el Clausura y el resto de las divisiones se produjo debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDE) y el Comité de Seguridad porteño modificarán sus esquemas para priorizar los operativos por la visita del sumo pontífice.
El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina.
Entre los partidos destacados de la última jornada del Clausura se encuentran el de Boca contra Defensa y Justicia en la Bombonera y el de River con Aldosivi en Mar del Plata. Todos los partidos definirán los equipos clasificados a los playoffs del campeonato, los cruces en esa instancia, el resto de los clubes que descenderán a la Primera Nacional y el campeón de la tabla anual.
Por lo pronto, León XIV tiene previsto arribar el 8 de noviembre a la Argentina proveniente de Montevideo y permanecerá hasta el 11 con una nutrida agenda en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, que incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con autoridades religiosas en el Palacio San Martín y una misa enfrente de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, entre otras actividades.
Cómo sigue el Ascenso tras la modificación del calendario por el papa León XIV
En tanto, los encuentros que definirán la Primera Nacional y las categorías inferiores también cambiarán de día por la decisión de la AFA ante la agenda del sumo pontífice en la Argentina, por lo que se jugarán de la siguiente manera:
Primera Nacional
- Final por el primer ascenso: sábado 14 de noviembre.
- Octavos de final del Reducido: domingo 15 de noviembre.
- Cuartos de final (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
- Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
- Semifinales (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
- Semifinales (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.
- Final por el segundo ascenso: sábado 19 de diciembre.
Primera B Metropolitana
- Octavos de final del Reducido: fin de semana del 14 de noviembre.
- Cuartos de final (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
- Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
- Semifinales (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
- Semifinales (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.
- Final por el segundo ascenso: fin de semana del 19 de diciembre.
Primera C
- Cuartos de final (ida): fin de semana del 31 de octubre.
- Cuartos de final (vuelta): fin de semana del 14 de noviembre.
- Semifinales (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
- Semifinales (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
- Final (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
- Final (vuelta): fin de semana del 12 de diciembre.
Torneo Federal A
- Tercera Etapa (ida): fin de semana del 31 de octubre.
- Tercera Etapa (vuelta): fin de semana del 14 de noviembre.
- Cuarta Etapa (ida): fin de semana del 21 de noviembre.
- Cuarta Etapa (vuelta): fin de semana del 28 de noviembre.
- Quinta Etapa (ida): fin de semana del 5 de diciembre.
- Quinta Etapa (vuelta): fin de semana 12 de diciembre.
- Sexta Etapa: fin de semana del 19 de diciembre.