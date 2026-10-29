El VAR semiautomático debutará en la final del Clausura 2026: de qué se trata El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, anticipó que la prueba se realizará el 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata. La AFA apunta a extender el recurso a todos los escenarios de Primera desde el segundo semestre de 2027, si la implementación inicial ofrece resultados positivos. Por Agregar C5N en









El arbitraje argentino funciona con el VAR que, a partir de 2027, implementará una modernización. Web

La final del Torneo Clausura, prevista para el 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata, tendrá la primera prueba del VAR semiautomático en el fútbol argentino, según confirmó el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, tras una reunión dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que proyecta extenderlo a Primera en 2027.

Malaspina describió la definición como un paso relevante para la competencia y anticipó el plan de expansión. "El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año", afirmó el dirigente, quien indicó que el uso generalizado dependerá de los tiempos necesarios para implementar la herramienta.

El presidente de Argentinos también destacó el trabajo previo con las compañías responsables de la tecnología, que les "han presentado cosas muy positivas", y recordó que la AFA había anunciado en junio la intención de incorporar el sistema a partir de 2027, luego de una prueba antes de extender su uso a la máxima categoría.

Además de la definición del Clausura, la dirigencia trabaja para intentar incorporar la herramienta a la final de la Copa Argentina, en la que Platense espera por Boca o Banfield, y a la Recopa de Campeones, que se disputaría en enero de 2027. Por ahora, esos usos adicionales no fueron confirmados.

Qué es el VAR semiautomático y cómo funciona El sistema ayuda a los árbitros a resolver las posiciones adelantadas con más precisión mediante doce cámaras instaladas bajo el techo del estadio, que siguen la pelota y registran hasta 29 puntos del cuerpo de cada futbolista unas 50 veces por segundo durante cada encuentro de la competencia.

La pelota también incorpora un sensor interno que transmite información 500 veces por segundo y permite identificar el instante preciso en que se produce el contacto. Luego, un sistema de inteligencia artificial cruza esos datos con la ubicación de los jugadores para detectar posibles posiciones adelantadas y enviar una alerta a la sala de video. Cámaras y sensores registran hasta 29 puntos del cuerpo de cada futbolista unas 50 veces por segundo. Web A partir de esa advertencia, los árbitros del VAR revisan el momento del pase y validan tanto el contacto con la pelota como la línea de fuera de juego generada por el sistema antes de comunicar la resolución al juez principal, mientras la herramienta produce una animación tridimensional para televisión y las pantallas del estadio.