29 de octubre de 2026 Inicio
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El Senado trata modificaciones a la Ley de Salud Mental y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes

La Cámara alta sesiona desde las 14 para debatir cambios las internaciones, los controles judiciales y la integración de los equipos profesionales de la salud mental. El temario también incluye el RIIR y una invitación al Papa para que hable en el Congreso.

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El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado trata modificaciones a la Ley de Salud Mental, otro incentivo a inversiones y la citación de Diego Santilli.

El Senado tiene en el temario tratar modificaciones a la Ley de Salud Mental, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una invitación al Papa León XIV para que hable en el Congreso y la citación del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, para que presente el informe de gestión.

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La sorpresa de la jornada fue el anuncio del tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución impulsado por el bloque Justicialista para que el jefe de Gabinete se presente en el recinto de la Cámara Alta en la sesión informativa el miércoles 18 de noviembre para dar el informe de gestión.

Según dejaron trascender fuentes cercanas a Santilli, el funcionario le aseguró a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que irá el 25 de noviembre a presentar el informe y, de esa forma, desactivó el intento del peronismo de forzar una convocatoria para el 18 de noviembre mediante un proyecto de resolución.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, abrió la sesión con el juramento de la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto. Luego, sus pares procedieron con el correspondiente homenaje. También se realizó lo propio con Norberto Di Próspero antes de pasar a las cuestiones de privilegio.

El senador Juan Carlos Pagotto falleció a los 74 años.

El senador Juan Carlos Pagotto falleció a los 74 años.

Los cambios sobre la Ley de Salud Mental

Entre los principales cambios, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia y los jueces podrán solicitar informes y peritajes, incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas.

El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.

Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.

La reforma llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley.

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)

El RIIR es un proyecto del radical Eduardo Vischi que contempla beneficios para grandes empresas que inviertan desde 12 millones de dólares y una iniciativa para regular el mercado de créditos de carbono.

Noticia en desarrollo.-

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