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Nicole Neumann reveló la pesadilla que vivió en un baño público: "Terminé llena de sangre"

La modelo sorprendió al contar el insólito accidente que sufrió mientras intentaba tirar la cadena de un inodoro. La situación terminó de la peor manera.

El insólito accidente de Nicole Neumann en un baño público.

El insólito accidente de Nicole Neumann en un baño público.

Nicole Neumann compartió en su programa de streaming una insólita situación que vivió hace un tiempo atrás en el baño de un club deportivo y que dejó sin palabras a sus compañeros.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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Durante el ciclo Solo con Niki, la modelo contó cómo una situación completamente cotidiana terminó convirtiéndose en un verdadero momento de desesperación. "Yo estaba en un club y cuando fui al baño, como tenía las uñas muy largas y no podía tirar la cadena, metí el dedo y cuando lo quise sacar, no me salía", empezó relatando.

Lo que parecía algo simple se convirtió en una pesadilla. La modelo descubrió que su dedo había quedado atrapado y estaba completamente sola, sin nadie a quien pedirle ayuda. "Se me trabó el dedo, no entienden la desesperación que me agarró. No había nadie en el baño, me empezó a agarrar mucho calor", recordó sobre el angustiante momento.

Sin saber cómo salir de esa situación, Nicole decidió tratar de liberar su dedo y la maniobra terminó muy mal. "No quería empezar a los gritos para evitar el papelón, por lo que decidí tirar con mucha fuerza y un dolor que me cortó todo el dedo, terminé llena de sangre", confesó.

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Se supo el acuerdo de Zaira Nara y Jakob von Plessen para su reconciliación: "Esto no se toca"

A casi un mes de haber confirmado públicamente su regreso amoroso tras casi cuatro años de estar separados, la modelo Zaira Nara rompió el silencio sobre la renovada dinámica que mantiene junto a Jakob Von Plessen.

Zaira Nara y Jacob, se dieron una segunda oportunidad.

Zaira Nara y Jacob, se dieron una segunda oportunidad.

Durante su participación en un programa de televisión por streaming, la conductora mantuvo un directo ida y vuelta con la panelista Sabrina Rojas. En medio de la emisión, la empresaria reveló el firme acuerdo establecido con el padre de sus dos hijos para resguardar la pareja: "Con la vida que tenemos y la estructura que armamos estando separados, disfrutamos tanto que dijimos: 'Che, esto no se toca'".

La figura de la televisión argentina enfatizó en Quiero Vale 4 (DGO) que la premisa innegociable busca cuidar el vínculo y no cometer los mismos desaciertos del pasado tras retomar el noviazgo de manera renovada.

De este modo, Zaira Nara y Jakob Von Plessen priorizan el bienestar de su círculo íntimo mientras continúan adelante con sus nutridas agendas profesionales tanto en Argentina como en el exterior.

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