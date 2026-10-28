29 de octubre de 2026 Inicio
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Se agotó la primera tanda de entradas para la final de Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro: cómo sigue la venta

La etapa inicial quedó reservada a residentes colombianos. El viernes 30 de octubre, desde las 14, se habilitarán localidades generales de las categorías 1 y 2, con precios de u$s250 y u$s180. Los sectores populares para ambas parcialidades tendrán una instancia diferenciada.

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Se agotó la primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro. 

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La venta de esa primera etapa contempló localidades de la categoría 2, correspondientes a la tribuna Oriental, con un valor de u$s180. El cronograma oficial difundido prevé una nueva apertura para el público general, sin restricción de nacionalidad, el viernes 30 de octubre a las 14, hora argentina.

El viernes 30 de octubre, desde las 14 de Argentina, el público general podrá acceder a ubicaciones de categoría 1, en la platea Occidental, por u$s250, y a los remanentes de categoría 2, situados en la tribuna Oriental, por u$s180, a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.

Se espera que las parcialidades de Boca y Mineiro copen el estadio de Barranquilla, en Colombia.

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Cuándo salen las populares para Boca y Atlético Mineiro

Las localidades más económicas, correspondientes a la categoría 3, costarán u$s90 y estarán reservadas para las dos hinchadas. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta para la parcialidad de Boca está prevista para el martes 3 de noviembre, aunque todavía faltan detalles sobre el horario, el cupo individual y el mecanismo de distribución.

El reparto anunciado contempla 12.000 populares para cada club, mientras que las plateas de las categorías 1 y 2 estarán destinadas al público general sin distinción de equipo, de acuerdo con el esquema previsto para la definición continental que tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en Colombia, con horario todavía pendiente de confirmación. La Conmebol recomendó completar el prerregistro en su plataforma oficial para recibir actualizaciones sobre las condiciones de compra, pero aclaró que ese trámite no equivale a una reserva ni garantiza el acceso a una localidad.

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