Se agotó la primera tanda de entradas para la final de Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro: cómo sigue la venta La etapa inicial quedó reservada a residentes colombianos. El viernes 30 de octubre, desde las 14, se habilitarán localidades generales de las categorías 1 y 2, con precios de u$s250 y u$s180. Los sectores populares para ambas parcialidades tendrán una instancia diferenciada. Por Agregar C5N en









Se agotó la primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro. Web

La primera tanda de localidades para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se agotó en pocas horas este miércoles, durante la etapa inicial reservada a ciudadanos colombianos residentes en ese país, a menos de un mes del partido que se disputará en Barranquilla.

La venta de esa primera etapa contempló localidades de la categoría 2, correspondientes a la tribuna Oriental, con un valor de u$s180. El cronograma oficial difundido prevé una nueva apertura para el público general, sin restricción de nacionalidad, el viernes 30 de octubre a las 14, hora argentina.

El viernes 30 de octubre, desde las 14 de Argentina, el público general podrá acceder a ubicaciones de categoría 1, en la platea Occidental, por u$s250, y a los remanentes de categoría 2, situados en la tribuna Oriental, por u$s180, a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.

Se espera que las parcialidades de Boca y Mineiro copen el estadio de Barranquilla, en Colombia. Web Cuándo salen las populares para Boca y Atlético Mineiro Las localidades más económicas, correspondientes a la categoría 3, costarán u$s90 y estarán reservadas para las dos hinchadas. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta para la parcialidad de Boca está prevista para el martes 3 de noviembre, aunque todavía faltan detalles sobre el horario, el cupo individual y el mecanismo de distribución.

El reparto anunciado contempla 12.000 populares para cada club, mientras que las plateas de las categorías 1 y 2 estarán destinadas al público general sin distinción de equipo, de acuerdo con el esquema previsto para la definición continental que tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.