Un famoso ventiló el pasado de Wanda Nara y desató la polémica: "Cuando dijo que era virgen, me cagué de risa"

Alejandro Cupito sorprendió con sus declaraciones sobre la mediática y en las redes sociales, los seguidores de la conductora lo fulminaron: lo acusaron de intentar “colgarse” de su fama para conseguir un minuto de cámara.

Cuando parecía que Wanda Nara ya tenía suficientes escándalos con Mauro Icardi, apareció un famoso que ventiló una historia de su pasado. Lejos de tratarse de un conflicto amoroso, esta vez la mediática quedó en el centro de la escena por una revelación que nadie esperaba: un famoso aseguro que, años atrás, mantuvo una relación y hasta ella le limpiaba la casa.

El encargado de sacar a la luz esta insólita historia fue Alejandro Cupito durante una entrevista en el ciclo de streaming No tan Pronto. El exasistente de Susana Giménez y actor, sorprendió al hablar de su vínculo con Wanda. Según contó, no solo mantuvieron un romance, sino que también compartieron momentos que hasta ahora habían permanecido lejos de las cámaras.

“Tuvimos una historia linda, éramos muy chicos, éramos muy pequeños” , comentó al aire de No tan Pronto. Luego, agregó: “Cuando recién me había mudado, Wanda venía los fines de semana y me ayudaba a ordenar, a limpiar. Buena onda. Copada”.

Por último, recordó cuando Wanda Nara divulgó en los medios que era virgen: “Me cag... de risa porque las revistas decían eso, pero ella había estado en mi casa”.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron nada bien entre los seguidores de la Bad Bitch quienes no tardaron en salir a defenderla. A través de las redes sociales, los usuarios lo fulminaron y lo acusaron de “colgarse” para tener un minuto de cámara.

“Decime que necesitas cámara sin decirme que necesitas cámara”, “Un verdadero hombre no habla así de una mujer”, “¡Qué ordinario!“, ”¡Poco hombre!“, ”Muy caballero la verdad", fueron algunas de los comentarios que dejaron plasmados los usuarios.

Damián Betular se va de MasterChef

Damián Betular dejará de manera momentánea su codiciado lugar dentro del jurado de MasterChef. Su imprevista desvinculación responde estrictamente a compromisos profesionales impostergables. De este modo, el referente gastronómico se distanciará del ciclo conducido por Wanda Nara durante algunas semanas, generando un fuerte impacto entre los fanáticos de la competencia culinaria que siguen noche a noche sus ácidas devoluciones a los participantes.

Damian Betular. Redes sociales

La encargada de revelar los pormenores de esta baja fue la panelista Natalie Weber a través de la pantalla de América TV. Según precisó al aire en Intrusos, el jurado se ausentará durante el mes de enero para radicarse temporalmente en la Costa Atlántica a raíz de su labor sobre las tablas. "Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes", confirmó la comunicadora respecto a la inminente salida del popular cocinero.

Damian Betular en la piel de Edna Turnblad en Hairspray.

La esperada propuesta teatral Hairspray, cuyo despliegue escénico desembarcará en las instalaciones del reconocido Teatro Tronador, contará nuevamente con el querido especialista en pastelería al frente del reparto. En esta oportunidad, el carismático jurado encarnará otra vez el aclamado papel protagónico femenino de Edna Turnblad, un personaje icónico que requiere un exigente nivel de preparación artística y jornadas de ensayo que le impedirán cumplir en paralelo con las grabaciones del show televisivo.

Frente a esta prolongada ausencia en los estudios, la producción ya se encuentra analizando diferentes alternativas para cubrir el vacío que dejará una de las figuras más queridas del formato. Entre los nombres que picaron en punta dentro de la nómina de posibles sustitutos se encuentran prestigiosos gastronómicos como Donato de Santis y Dolli Irigoyen, quienes aparecen como los principales candidatos para ocupar la codiciada silla evaluadora durante el período en que se extienda la licencia del mediático.