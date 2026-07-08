El único partido de este jueves por el Mundial 2026: a qué hora juegan Francia vs. Marruecos Los Azules y el conjunto africano se enfrentarán en el Boston Stadium, en el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo. El árbitro será el argentino Facundo Tello. Por Agregar C5N en









Kylian Mbappé y Achraf Hakimi.

El Mundial 2026 reanudará su acción este jueves después del parate de un día tras los octavos de final, con el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos que definirá al primer semifinalista del torneo. La Selección argentina, por su parte, espera el encuentro del sábado contra Suiza.

La Selección de Francia, encabezada por Kylian Mbappé, accedió a los cuartos de final después de un sufrido triunfo 1-0 sobre Paraguay con un gol de su capitán de pena en el Philadelphia Stadium, por la ronda anterior. En tanto, los marroquíes golearon 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi en el Houston Stadium.

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia. Redes sociales El cruce promete ser una batalla de estilos de alto voltaje, donde el poderío ofensivo y la jerarquía de los Azules de la mano de Mbappó intentarán romper la sólida estructura colectiva y el despliegue físico de los africanos, que buscarán dar otra sorpresa histórica en la Copa del Mundo. El árbitro será el argentino Facundo Tello.

El equipo europeo, que fue subcampeón en Qatar 2022 ya que perdió la final con Argentina, busca su tercer Mundial. Por su lado, los africanos intentan quedarse con su primera estrella. Por lo pronto, el ganador del partido enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica, que jugarán el viernes a las 16 en el SoFi Stadium en un partido que promete ser uno de los más dinámicos en lo que va del torneo.

Francia vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV Hora: 17

17 Estadio: Boston Stadium.

Boston Stadium. TV: DSports.