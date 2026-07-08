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8 de julio de 2026 Inicio

El único partido de este jueves por el Mundial 2026: a qué hora juegan Francia vs. Marruecos

Los Azules y el conjunto africano se enfrentarán en el Boston Stadium, en el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo. El árbitro será el argentino Facundo Tello.

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Kylian Mbappé y Achraf Hakimi.

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La Selección de Francia, encabezada por Kylian Mbappé, accedió a los cuartos de final después de un sufrido triunfo 1-0 sobre Paraguay con un gol de su capitán de pena en el Philadelphia Stadium, por la ronda anterior. En tanto, los marroquíes golearon 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi en el Houston Stadium.

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

El cruce promete ser una batalla de estilos de alto voltaje, donde el poderío ofensivo y la jerarquía de los Azules de la mano de Mbappó intentarán romper la sólida estructura colectiva y el despliegue físico de los africanos, que buscarán dar otra sorpresa histórica en la Copa del Mundo. El árbitro será el argentino Facundo Tello.

El equipo europeo, que fue subcampeón en Qatar 2022 ya que perdió la final con Argentina, busca su tercer Mundial. Por su lado, los africanos intentan quedarse con su primera estrella. Por lo pronto, el ganador del partido enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica, que jugarán el viernes a las 16 en el SoFi Stadium en un partido que promete ser uno de los más dinámicos en lo que va del torneo.

Francia vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV

  • Hora: 17
  • Estadio: Boston Stadium.
  • TV: DSports.
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