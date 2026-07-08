Por qué no hay partidos del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio Tras una seguidilla de encuentros en Norteamérica, la pelota se toma un respiro. Cuándo vuelve a rodar la redonda. Por Agregar C5N en









Hoy será el primer día desde el 11 de junio que no hay partidos. Bloomberg

La pelota dejará de rodar por unas horas en el Mundial 2026 debido a que el calendario oficial de la FIFA estipula un parate total en el certamen para este miércoles 8 de julio. Esta llamativa ausencia de encuentros programados para la jornada responde sencillamente a la necesidad de otorgar el primer día de descanso oficial de la competencia, luego de completarse la exigente instancia de los octavos de final.

La pausa llega como un alivio indispensable tras una intensa seguidilla de 27 días y más de 70 partidos consecutivos de competencia ininterrumpida. Este bache en la actividad resulta un factor vital para la recuperación física y mental de los planteles que continúan en carrera, considerando que esta edición norteamericana ya se consolidó como la más larga de la historia debido a la implementación del nuevo formato que incluye a 48 selecciones en total.

Para la tranquilidad de los futboleros, la abstinencia de juego durará muy poco y la adrenalina de la Copa del Mundo se retomará de inmediato a la jornada siguiente. Con las ocho mejores selecciones del planeta ya clasificadas y esperando por sus respectivos cruces, la actividad oficial volverá a encenderse este jueves 9 de julio, momento en el cual comenzarán a disputarse los apasionantes choques correspondientes a los cuartos de final rumbo a la gran definición por el título.

Días y horarios de los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026 Francia y Marruecos abrirán esta fase decisiva el jueves 9 de julio a las 17 en el Gillette Stadium en Boston. El cruce promete ser una batalla de estilos de alto voltaje, donde el poderío ofensivo y la jerarquía de Les Bleus de la mano de su figura Kylian Mbappe intentarán romper la sólida estructura colectiva y el despliegue físico de los africanos, que buscan dar otra sorpresa histórica en la Copa del Mundo.

El espectáculo continuará el viernes 10 de julio a las 16, cuando España y Bélgica se midan en el Sofi Stadium de Los Angeles. Este encuentro europeo se perfila como un duelo sumamente dinámico, donde la Roja buscará dominar el trámite mediante la posesión del balón y la presión alta, mientras que los belgas apostarán a transiciones veloces y la contundencia de sus atacantes para golpear en los momentos justos.

La acción del fin de semana arrancará el sábado 11 de julio a las 18.00 con el vibrante partido entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. El choque presentará un atractivo choque de realidades del fútbol británico y nórdico, con un conjunto inglés consolidado en su faceta ofensiva con grandisimas actuaciones de Harry Kane y Jude Bellingham frente a un elenco noruego aguerrido que intentará neutralizar el mediocampo rival para abastecer la potencia de su estrella, Erling Haaland. Finalmente, la Selección Argentina y Suiza cerrarán la llave de cuartos el sábado 11 de julio a las 22 en el Arrowhead Stadium en Kansas City. Para la Scaloneta será una prueba de fuego que requerirá paciencia y lucidez individual para perforar un muro defensivo que suele abroquelarse muy bien atrás, en un encuentro donde el campeón del mundo necesitará imponer su ritmo desde el inicio para sacar el pasaje a las semifinales.