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5 de julio de 2026 Inicio

Un futbolista de Paraguay reveló una particular discusión con Kylian Mbappé: "¿Me querés dar un beso?"

El jugador, que se desempeña en el seleccionado de Gustavo Alfaro, reveló un diálogo que mantuvo con la figura de Francia durante la derrota 1-0 de la Albirroja por los octavos de final del Mundial 2026.

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Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé.

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En diálogo con TyC Sports, Cáceres recordó las discusiones que mantuvo con el capitán de Francia y reveló un particular diálogo entre risas: "Me dice: '¿Qué? ¿Me querés dar un beso?'. Le digo: 'Bueno, ya que estás'". También hizo alusión a su marca al futbolista que se desempeña en Real Madrid: "Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado. Le tenía que meter, porque si no se me iba".

Juan José Cáceres y Kylian Mbappé.

Juan José Cáceres y Kylian Mbappé.

Por su parte, Mbappé subió la tensión y advirtió sobre el estilo del seleccionado europeo. "Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio y hoy ganamos, incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos", remarcó.

En este marco, el jugador paraguayo respondió: "No lo escuché. La verdad que no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué. Nosotros hicimos lo nuestro. Nosotros dejamos todo adentro de la cancha. Pelota que venía, jugábamos una final. Morimos de pie, como dijo Alfaro".

El insulto argentino de Kylian Mbappé en el partido entre Francia y Paraguay: "¡La c... de tu madre!"

La victoria de Francia frente a Paraguay por 1-0, por los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Filadelfia, fue a puro roce y marcado por una alta tensión entre los jugadores. En un partido que los europeos lograron destrabar recién en el segundo tiempo gracias a un penal, el gran protagonista fue Kylian Mbappé, quien tuvo un duelo aparte con los defensores paraguayos y sorprendió a todos con un insulto bien argentino en pleno encuentro.

La insólita situación, que se volvió viral rápidamente, fue el inesperado insulto de la estrella del Real Madrid. Mbappé, quien domina el idioma castellano tras permanecer dos años en Madrid, eligió una puteada típicamente rioplatense para increpar al defensor Junior Alonso: "¡La c... de tu madre!", le gritó en reiteradas ocasiones.

La agresividad no fue solo verbal, ya que Mbappé sufrió la intensidad defensiva de los paraguayos durante los 90 minutos. El delantero recibió una falta sin pelota de Matías Galarza Fonda y una patada en el suelo por parte de Juan José Cáceres (ex Racing y Lanús), situaciones que no fueron sancionadas por el árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev ni revisadas por el VAR.

Tras el pitazo final, la soberbia de Mbappé volvió a encender la mecha. El delantero celebró de forma desafiante gritándoles "a casa" a sus rivales y ninguneó al arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, negándole el saludo cuando este intentó darle la mano. La actitud del francés provocó un nuevo tumulto en el que Gill terminó lanzándole la pelota por la espalda. Con este escandaloso 1 a 0, Francia eliminó a Paraguay y ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final.

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