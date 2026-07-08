Leandro Paredes, Cuti Romero y la importancia de los clubes de barrio: de chicos con sueños a campeones del mundo Se trata de espacios de recreación y de deporte, donde los jugadores más consagrados suelen realizar sus primeros pasos. El mediocampista y el defensor de la Selección argentina se formaron en estos lugares, que también sirven como contención social. Por Agregar C5N en









Tano Nania fue entrenador de Leandro Paredes.

Los clubes de barrio son espacios de deporte y contención social, donde los futbolistas más reconocidos suelen realizar sus primeros pasos antes de consagrarse en sus equipos y las selecciones. Se trata de lugares que funcionan como una proyección de los mejores jugadores, como el plantel de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El mediocampista Leandro Paredes fue una de las grandes figuras del sufrido triunfo 3-2 de la albiceleste sobre Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo. Previo a consagrarse, se desarrolló en el club Brisas del Sud, ubicado en el barrio porteño de Mataderos, en sus inicios como futbolista.

En este marco, el entrenador que dirigió a Paredes en Brisas del Sud, el Tano Nania, recordó los comienzos del jugador de Boca y lo comparó con su presente. "Lo disfruta con responsabilidad, con la misma actitud y ganas. Lo que hacía acá lo hacía en infantiles e inferiores. No cambió. Lo más bueno al margen de esto es que no cambió su forma de ser. No se la creyó nunca. Siempre fue humilde y solidario con sus compañeros", expresó en diálogo con De Una, por C5N.

Leandro Paredes. Getty Images "Lo disfrutamos hasta los 13 años. Era sencillo y humilde. Tenía pelo largo hasta la cintura. Cuando íbamos a jugar, todos querían jugar contra él. Había técnicos que mandaba a que le peguen y nosotros nos enojábamos. Él no reaccionaba y jugaba", agregó en esta línea.

En tanto, Nania se refirió a una visita del mediocampista al club, previo a la Copa del Mundo: "Él vino acá el 8 de mayo en mi cumpleaños y compartió un asado. No hablamos de fútbol, lo queremos disfrutar como persona. Lo felicitamos, disfrutamos, nos sacamos fotos y hablamos de la familia. Tiene una señora espectacular que lo acompaña bárbaro y la mamá también. Él no se da cuenta de que hizo feliz a 45 millones de argentinos con otros más".