Leandro Paredes, Cuti Romero y la importancia de los clubes de barrio: de chicos con sueños a campeones del mundo

Los clubes de barrio son espacios de deporte y contención social, donde los futbolistas más reconocidos suelen realizar sus primeros pasos antes de consagrarse en sus equipos y las selecciones. Se trata de lugares que funcionan como una proyección de los mejores jugadores, como el plantel de la Selección argentina en el Mundial 2026.
El mediocampista Leandro Paredes fue una de las grandes figuras del sufrido triunfo 3-2 de la albiceleste sobre Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo. Previo a consagrarse, se desarrolló en el club Brisas del Sud, ubicado en el barrio porteño de Mataderos, en sus inicios como futbolista.
En este marco, el entrenador que dirigió a Paredes en Brisas del Sud, el Tano Nania, recordó los comienzos del jugador de Boca y lo comparó con su presente. "Lo disfruta con responsabilidad, con la misma actitud y ganas. Lo que hacía acá lo hacía en infantiles e inferiores. No cambió. Lo más bueno al margen de esto es que no cambió su forma de ser. No se la creyó nunca. Siempre fue humilde y solidario con sus compañeros", expresó en diálogo con De Una, por C5N.
"Lo disfrutamos hasta los 13 años. Era sencillo y humilde. Tenía pelo largo hasta la cintura. Cuando íbamos a jugar, todos querían jugar contra él. Había técnicos que mandaba a que le peguen y nosotros nos enojábamos. Él no reaccionaba y jugaba", agregó en esta línea.
En tanto, Nania se refirió a una visita del mediocampista al club, previo a la Copa del Mundo: "Él vino acá el 8 de mayo en mi cumpleaños y compartió un asado. No hablamos de fútbol, lo queremos disfrutar como persona. Lo felicitamos, disfrutamos, nos sacamos fotos y hablamos de la familia. Tiene una señora espectacular que lo acompaña bárbaro y la mamá también. Él no se da cuenta de que hizo feliz a 45 millones de argentinos con otros más".
También remarcó la importancia del futbolista en la Selección argentina y analizó a la albiceleste. "Con Paredes, hay un equilibrio y tal vez se necesitaría algún volante más para que le dé una mano, pero él se la banca solo en el medio. La Selección está bien y se va a acomodar. Scaloni se va dando cuenta de lo que necesita. Vamos por un buen camino. La Selección sigue viva, activa y compite. Contra Egipto hubo un empujón bárbaro. Él es un crack de la vida. Es solidario y ayudó a la familia", remarcó.
Los orígenes del Cuti Romero: "Era un jugador diferente"
En tal sentido, el coordinador de fútbol de San Lorenzo de Córdoba, Daniel "Tico" Ríos, rememoró el paso de Cristian Romero, quien se formó en la institución. "El Cuti tenía un hermano jugando acá y él acompañaba. Empezó en las divisiones más chiquitas. Ya tenía condiciones, era un jugador diferente", expresó en diálogo con el móvil de De Una, por C5N, a cargo de la periodista Sofía Pérez.
"Tenía un buen equipo y él se destacaba. Jugaba de 2 o 5 e incluso cuando faltaba el arquero, jugaba un tiempo en el arco. También metía goles como lo hizo contra Egipto", agregó en esta línea.
Mundial 2026: los clubes de barrio en los que se formaron los futbolistas de Argentina
- Emiliano Martínez: General Urquiza
- Juan Musso: Club de Regatas San Nicolás
- Gerónimo Rulli: Ateneo Popular
- Cristian Romero: San Lorenzo de Córdoba
- Nicolás Otamendi: Villa Real y Barrio Nuevo
- Facundo Medina: Los Gauchitos de Fiorito
- Marcos Senesi: Club Salto Grande
- Nicolás Tagliafico: Villa Calzada
- Gonzalo Montiel: El Tala
- Lisandro Martínez: Club Urquiza y Libertad
- Nahuel Molina: Club Náutico Fitz Simon
- Leandro Paredes: Brisas del Sud
- Rodrigo De Paul: Deportivo Belgrano de Sarandí
- Valentín Barco: Club Atlético Sportivo
- Giovani Lo Celso: San José
- Exequiel Palacios: Junta Vecinal José Ingenieros
- Alexis Mac Allister: Club Social y Deportivo Parque
- Enzo Fernández: Club La Recova
- Lionel Messi: Club Abanderado Grandoli
- Nicolás Paz: Atlético San Juan de España
- Nicolás González: Club Sportivo Escobar
- Thiago Almada: Santa Clara
- Giuliano Simeone: dio sus primeros pasos en River
- José Manuel López: El Progreso
- Lautaro Martínez: Liniers de Bahía Blanca
- Julián Álvarez: Club Atlético Calchín