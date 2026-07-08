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8 de julio de 2026 Inicio

El récord imposible de más de 70 años que buscará romper Lionel Messi en el Mundial 2026

Después de haber errado un penal frente a Egipto, el capitán de la Selección se redimió con el gol del empate. En este Mundial podría quedar nuevamente en la historia.

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Messi y un récord imposible.

Messi y un récord imposible.

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Con su grito ante el combinado africano, Lionel Messi alcanzó la impactante cifra de 8 goles en esta Copa del Mundo, una marca que lo coloca en carrera directa para intentar romper el récord más indomable en la historia de las citas mundialistas.

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La agónica e inolvidable remontada de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto no solo selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, sino que volvió a ratificar el presente demoledor de su máxima emblema.

La inédita estadística se trata de la mayor cantidad de goles anotados por un solo futbolista en una misma edición, una marca que solo tiene el francés Just Fontaine gracias a los 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, un hito estadístico que lleva casi 70 años sin ser superado.

La legendaria ruta de Fontaine en Suecia 1958

Para tomar dimensión de aquella proeza, la cosecha de Fontaine en tierras escandinavas comenzó con una fase de grupos perfecta en la que le anotó un gol a Escocia, un doblete a Yugoslavia y un hat-trick a Paraguay. En los cuartos de final no sacó el pie del acelerador y aportó otros dos tantos en la victoria 4-0 contra Irlanda del Norte.

Pese a tener a un goleador de otra galaxia, la ilusión de aquella Francia se estrelló en las semifinales al caer por 5-2 frente a la mítica Brasil de Pelé, encuentro en el que Fontaine sumó un tanto más a su cuenta personal. Finalmente, el delantero convirtió cuatro goles en el partido por el tercer puesto ante Alemania, cerrando el torneo con sus definitivos 13 festejos.

Las cuentas de Messi para escribir otra página de oro

Con la mira puesta en Suiza para el cruce de cuartos de final, el capitán de la Scaloneta se ilusiona con derribar el mito de Fontaine. Messi construyó sus 8 goles actuales en las primeras cinco presentaciones del torneo con un reparto temible: un hat-trick ante Argelia, un doblete contra Austria y un grito frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto, respectivamente.

Si Argentina avanza a semifinales y asegura disputar la final o el partido por el tercer puesto, el diez de la Albiceleste tendrá tres partidos por delante.

Para igualar la línea del francés necesitará marcar 5 goles, mientras que con 6 gritos se convertirá en el máximo anotador de todos los tiempos en un solo Mundial. Aunque parezca una utopía para cualquier futbolista terrenal, Messi ya ha demostrado a lo largo de su carrera que su especialidad es transformar lo imposible en realidad.

La lista de los máximos goleadores en un Mundial

  • Just Fontaine (Francia) — Suecia 1958: 13 goles.

  • Sándor Kocsis (Hungría) — Suiza 1954: 11 goles.

  • Gerd Müller (Alemania) — México 1970: 10 goles.

  • Ademir de Menezes (Brasil) — Brasil 1950: 9 goles.

  • Eusébio (Portugal) — Inglaterra 1966: 9 goles.

  • Lionel Messi (Argentina) — Mundial 2026: 8 goles (en juego).

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