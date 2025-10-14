Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

La Aldea Valle María , ubicada en la provincia de Entre Ríos, es un destino que sorprende por la posibilidad de tener en un solo lugar paisajes naturales y tradiciones alemanas del Volga. Este pueblo argentino fundado en 1878 por inmigrantes alemanes conserva aún su herencia cultural, reflejada en su arquitectura colonial, su gastronomía típica y sus festividades tradicionales como la Fiesta del Solsticio de Verano, ofreciendo una experiencia auténtica para quienes buscan tranquilidad y conexión con la historia.

Entre sus principales atractivos se destaca el Complejo Balneario-Camping, un paraíso natural de más de 70 hectáreas a orillas del río Paraná con amplias playas de arena fina y aguas tranquilas, ideal para deportes náuticos y pesca durante la temporada de verano. El pueblo invita a recorrer su casco histórico con la emblemática iglesia Nuestra Señora del Rosario, casas de estilo alemán que conservan su encanto original, y el Museo Regional Hilando Recuerdos que atesora las tradiciones de los colonos.

La experiencia gastronómica resulta imperdible para los visitantes, con platos tradicionales como el chucrut, las salchichas ahumadas y los strudels elaborados según las recetas ancestrales de los inmigrantes alemanes del Volga. Este municipio del departamento Diamante ofrece además senderos naturales, un complejo municipal de piletas y diversos espacios recreativos que convierten a Valle María en una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

La Aldea Valle María se encuentra en el departamento Diamante, provincia de Entre Ríos , a tan solo 20 kilómetros de Paraná y aproximadamente 30 kilómetros hacia el sudeste de la capital entrerriana, y a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Su ubicación estratégica en la región Mesopotámica la convierte en un punto ideal para una escapada corta o un fin de semana de descanso.

Este municipio fue fundado el 21 de julio de 1878 por familias de alemanes del Volga que habían partido de la aldea Marienthal, razón por la cual conservó también ese nombre. Se accede por la Ruta Provincial 11 y su entorno mezcla campos, arroyos y zonas verdes que hacen del lugar un sitio ideal para el turismo rural y la conexión con la naturaleza.

Qué puedo hacer en la Aldea Valle María

La Aldea Valle María ofrece una amplia variedad de actividades que integran tanto naturaleza, como historia y cultura:

Disfrutar del Complejo Balneario-Camping, un paraíso natural de más de 70 hectáreas con ambiente familiar que incluye playas, quinchos, parrillas, zona de pesca con bajada de lanchas, sector de camping con vigilancia, cabañas equipadas, accesibilidad con rampa para sillas de ruedas y sillas anfibias, proveeduría, bar-restaurant y plaza de juegos infantiles.





Recorrer el Sendero "El Camino de la Vaca", un trayecto de aproximadamente dos kilómetros dentro del complejo balneario que permite descubrir la flora y fauna virgen del ecosistema del Pre-Delta, transitar por el borde de la barranca, caminar por el bosque en galería y llegar hasta una gran laguna con abundante vida silvestre.





Visitar el Complejo Municipal de Piletas que cuenta con tres piletas (para adultos, niños y bebés), tobogán acuático, guardavidas, zona de parque con sombrillas y proveeduría.





Realizar el Tour Histórico por el pueblo, una visita guiada que recorre los puntos más característicos como la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la plaza, las casas antiguas de estilo alemán, el cementerio, el Museo Regional Hilando Recuerdos.





Visitar el Predio del Puente y Paseo del Inmigrante, un espacio recreativo junto al emblemático puente histórico sobre el arroyo Crespo donde se realizan ferias y eventos culturales, y se exhiben herramientas agrícolas de los primeros años del siglo XX.





Realizar paseos en carro ruso por los puntos característicos del pueblo con la familia Klaus y la Agrupación Tradicionalista "MARIENTHAL".





Participar en caminatas guiadas por espacios naturales y caminos rurales con Senderos Valle María, tanto diurnas como nocturnas.





Conocer el taller del reconocido artista plástico Aníbal Patterer, destacado paisajista especializado en acuarelas cuyas obras fueron expuestas en diversos museos del país y el extranjero.





Visitar la histórica Chacra 100, el sitio donde llegaron los antepasados inmigrantes en enero de 1878.





Degustar la gastronomía típica alemana del Volga en "Regionales El Puente" con pastelería elaborada según las recetas de las abuelas, y adquirir productos artesanales, salames, quesos, miel y vino de la región.

Cómo llegar a la Aldea Valle María

Para llegar a la Aldea Valle María desde Paraná se puede acceder fácilmente en auto por la Ruta Provincial 11, en un trayecto de aproximadamente 30 minutos. También existen servicios de colectivos que conectan la capital entrerriana con el pueblo de manera regular.

Quienes viajen desde Buenos Aires tienen la opción de tomar la Ruta Nacional 12 hasta Paraná y luego continuar hacia el sur por la Ruta Provincial 11, con un viaje que dura alrededor de cinco horas y media, lo que lo hace accesible para una escapada de fin de semana. La ubicación estratégica del pueblo a solo 20 kilómetros de Paraná y 450 kilómetros de Buenos Aires lo convierte en un destino de fácil acceso para los turistas que buscan una experiencia diferente en Entre Ríos.