Lionel Messi inoxidable: el video del golazo impresionante y su asistencia detrás de mitad de cancha

Lionel Messi fue titular en el partido que el Inter Miami le ganó 4 a 0 ante el Atlanta United por una nueva fecha de la MLS, la liga profesional de Estados Unidos, y el astro argentino demostró su inoxidable calidad : anotó dos goles y brindó una asistencia desde atrás de mitad de cancha para que Jordi Alba marcara el segundo tanto

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Tras haber quedado fuera a última hora del amistoso que la selección nacional disputó en Miami contra el conjunto de Venezuela, Messi gritó el 26° gol en sus 27 partidos jugados para las Garzas , en la liga norteamericana. De esta manera, se convirtió en el máximo artillero de la MLS, al superar por dos tantos al francés Denis Bouanga de Los Angeles Football Club, quien suma 24 pero en 30 partidos.

Además, el 10 argentino es el mayor asistidor del torneo con 18 pases gol , misma cifra que registró el danés Anders Dreyer de San Diego FC.

El futbolista de 38 años suma 885 goles y 396 asistencias entre los 1128 partidos oficiales que disputó como profesional entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (67 goles y 35 asistencias en 81 partidos).

El rosarino se entrenó toda la semana al mando de Lionel Scaloni, técnico de la selección nacional, en el predio del Inter Miami para disputar el partido que la albiceleste terminó superando por 1 a 0 a Venezuela. Sin embargo, Messi quedó fuera del equipo a último momento para que pueda estar presente en la liga norteamericana.

La selección nacional volverá a presentarse el próximo martes en el Chase Stadium, en Miami, contra Puerto Rico. El partido comenzará a las 21 horas argentinas y aún es una incógnita si Messi será parte del equipo.

Lionel Scaloni avisó en conferencia de prensa que buscará darle minutos a jugadores sin tanto espacio en el elenco nacional: “El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

Cuando al DT argentino le preguntaron por la ausencia de Messi, Scaloni se hizo cargo de la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria: “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso. Esperamos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”.