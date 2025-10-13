13 de octubre de 2025 Inicio
El look clásico y urbano de Messi con el que se robó todas las miradas: short gris, remera clara y sobrecamisa negra

El capitán de la Selección sorprendió en Miami con una combinación simple pero impecable antes del amistoso frente a Puerto Rico.

El 10 de la Selección ya se sumó al plantel

El 10 de la Selección ya se sumó al plantel, para afrontar el amistoso contra Puerto Rico y acaparó las miradas con su look "relajado":

La Selección argentina ya se prepara para su segundo amistoso de la fecha FIFA contra Puerto Rico, y como suele pasar en cada convocatoria, los flashes no apuntaron solo a los botines. En la llegada a Miami, Lionel Messi volvió a marcar tendencia con un look relajado, urbano y fiel a su estilo.

Lionel messi marcó dos tantos y una asistencia para la victoria 4 a 0 del Inter Miami.
Lionel Messi inoxidable: el video del golazo impresionante y su asistencia detrás de mitad de cancha

Mientras algunos de sus compañeros apostaron por prendas de lujo o conjuntos más arriesgados, el rosarino eligió algo más sobrio pero igual de efectivo. En el aeropuerto se lo vio con un short gris con ribete blanco, remera clara y una sobrecamisa negra liviana, una combinación que logró ese equilibrio difícil entre lo deportivo y lo casual. El outfit se completó con zapatillas blancas, reloj y un botinero oscuro, todo bajo una estética limpia, sin excesos, muy al estilo “Messi fuera de la cancha”.

lionel-messi-look-casual

No es la primera vez que el capitán del Inter Miami se lleva las miradas por su vestimenta. En los últimos meses, entre entrenamientos, actos oficiales y momentos familiares, se lo ha visto optar por una línea de ropa más descontracturada, donde predominan las prendas neutras, cómodas y de corte clásico. Un estilo que, lejos de querer imponer moda, refleja su perfil reservado y su preferencia por la practicidad antes que por las tendencias pasajeras.

lionel-messi-look-amistosos-fifa

El elogio de Franco Mastantuono a Lionel Messi

Mientras el equipo entrena en Miami bajo la conducción de Lionel Scaloni, Franco Mastantuono sorprendió con un mensaje de admiración hacia Messi. El joven futbolista del Real Madrid habló en la previa de los amistosos y no ocultó su emoción por compartir equipo con él: “Tenerlo de compañero fue lo mejor que me pasó”, confesó.

El ex River, que con apenas 17 años ya es una de las promesas más destacadas del fútbol argentino, contó que convivir con el rosarino en la Selección fue “un aprendizaje constante” y que “vivir el fútbol de Messi es un privilegio para todos los que lo hemos visto”.

messi-mastantuono

Además, remarcó una cualidad que muchos mencionan puertas adentro: la humildad del capitán. “Lo admiré toda mi vida y lo admiro hoy como persona. Habiendo ganado todo, sigue siendo el más sencillo”, expresó. Y cerró con una frase que resume el sentir de muchos: “Lo que genera Messi no lo va a generar nadie más”.

