No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos

Con este tip, prender el fuego de la parrilla es rápido, seguro y eficiente. Ideal para reuniones improvisadas o días de verano, te permite disfrutar de la comida y la compañía sin depender de madera ni esperar demasiado tiempo.

Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

Hacer un buen asado no siempre requiere madera. Con el truco adecuado, podés prender el fuego en cuestión de minutos, de manera rápida, segura y sin complicaciones.

Se trata de un tip ideal para quienes buscan practicidad, quieren ahorrar tiempo o no tienen acceso a leña tradicional, especialmente en entornos urbanos donde almacenar madera puede ser difícil.

Además, permite mantener un control más preciso de la temperatura y reduce el humo, lo que resulta más cómodo para reuniones familiares o asados en departamentos con parrilla en terraza. Con unos pocos pasos y materiales simples, podés disfrutar del ritual del asado sin demoras ni riesgos innecesarios, asegurando que la carne, verduras y otros alimentos queden perfectamente cocidos y llenos de sabor.

Si bien el asado es probablemente la comida más representativa de la cultura argentina en general, no tiene el mismo peso simbólico en esta efeméride

Si bien el asado es probablemente la comida más representativa de la cultura argentina en general, no tiene el mismo peso simbólico en esta efeméride

Cómo es el truco para hacer el fuego del asado sin maderas

1) El secreto: usar carbón o briquetas

  • En lugar de madera, podés usar carbón vegetal o briquetas de carbón, que generan calor constante y se encienden más rápido. Este método es práctico, eficiente y más limpio, ya que produce menos humo y ceniza que la madera tradicional.

2) Material de encendido seguro

  • Para iniciar el fuego, necesitás un material combustible rápido, como papel reciclado, cartón o pastillas de encendido ecológicas. Evitá usar líquidos inflamables, ya que pueden ser peligrosos y alterar el sabor de la carne.

3) Preparación de la parrilla

  • Antes de encender el fuego, limpiá la parrilla y organizá el carbón en forma de pirámide. Esto facilita que las llamas se propaguen y que el calor se distribuya de manera uniforme. Colocar el material de encendido en el centro ayuda a que se prenda todo el carbón de manera homogénea.

4) Encendido paso a paso

  • Colocá el papel o las pastillas en la base del carbón y prendé fuego con un fósforo o encendedor largo. En pocos minutos, el carbón comenzará a prenderse y se formará una capa de brasas listas para cocinar. Este método reduce el tiempo de espera y evita tener que estar manipulando madera o ramas.

5) Cómo saber que está listo

  • El carbón o las briquetas estarán listas cuando tengan una capa grisácea de ceniza y estén calientes al tacto sin que queden llamas fuertes. En este punto, podés comenzar a colocar la carne o verduras en la parrilla.

6) Ventajas de este método

  • Prender el fuego sin madera tiene múltiples beneficios: es más rápido, genera menos humo, permite controlar mejor la temperatura y es más ecológico. Además, reduce el riesgo de accidentes al evitar llamas grandes e incontroladas.

7) Trucos para mantener el fuego encendido

  • Agregá carbón poco a poco si necesitás prolongar la cocción. También podés usar un abanico o soplador manual para avivar las brasas cuando baje la temperatura, manteniendo el calor constante y uniforme durante todo el asado.

