No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos Con este tip, prender el fuego de la parrilla es rápido, seguro y eficiente. Ideal para reuniones improvisadas o días de verano, te permite disfrutar de la comida y la compañía sin depender de madera ni esperar demasiado tiempo. Por







Hacer un buen asado no siempre requiere madera. Freepik

Hacer un buen asado no siempre requiere madera. Con el truco adecuado, podés prender el fuego en cuestión de minutos, de manera rápida, segura y sin complicaciones.

Se trata de un tip ideal para quienes buscan practicidad, quieren ahorrar tiempo o no tienen acceso a leña tradicional, especialmente en entornos urbanos donde almacenar madera puede ser difícil.

Además, permite mantener un control más preciso de la temperatura y reduce el humo, lo que resulta más cómodo para reuniones familiares o asados en departamentos con parrilla en terraza. Con unos pocos pasos y materiales simples, podés disfrutar del ritual del asado sin demoras ni riesgos innecesarios, asegurando que la carne, verduras y otros alimentos queden perfectamente cocidos y llenos de sabor.

Asado Si bien el asado es probablemente la comida más representativa de la cultura argentina en general, no tiene el mismo peso simbólico en esta efeméride Pexels

Cómo es el truco para hacer el fuego del asado sin maderas 1) El secreto: usar carbón o briquetas