Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos El hombre fue trasladado al Hospital San Bernardo con una herida profunda en la cervical, ingresó a quirófano para ser intervenido, pero falleció. Por







Los cinco sospechosos fueron apartados del penal. Redes sociales

Un preso del penal de Villa Las Rosas en Salta fue asesinado y hay cinco internos que fueron identificados como sospechosos, por lo que fueron apartados de la penitenciaría. Se abrió una investigación para poder dar con el culpable.

El hecho se produjo el lunes 13 de octubre por la mañana, cuando el personal de Policía informó sobre un incidente de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas en el que el interino tenía una herida profunda en la cervical.

El joven de 28 años fue trasladado al Hospital San Bernardo, ingresó al quirófano, y horas después confirmaron su fallecimiento. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, lleva adelante la investigación y dispuso tareas de preservación del lugar.

Además, pidieron el secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos. Según la información dictada por las autoridades, las cámaras de seguridad están apartadas para poder iniciar la investigación. La víctima cumplía la condena por robo y los otros sospechosos estaban condenados por lesiones y violencia de género.