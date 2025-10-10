10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

En la previa al partido de Venezuela en el Hard Rock Stadium dos figuras de la Albiceleste no estarán disponibles para el primer amistoso de la fecha doble FIFA. Quiénes son y los motivos.

Por
La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Después de salir campeón del mundo, este futbolista no pudo remontar su carrera.
Te puede interesar:

De ser campeón del mundo con la Selección argentina a trabajar en un parque automotor: la historia que pocos pueden creer

La ausencia del astro argentino fue una decisión de común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni. "Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso", había adelantado el DT en conferencia de prensa.

A pesar de que se baraja la idea de que Leo esté presente con su equipo Inter Miami, en su compromiso frente a Atlanta United por una nueva fecha de la MLS este sábado, lo cierto es que el cuerpo técnico priorizó darle descanso, debido a la sobrecarga de partidos en los que participó con Las Garzas en el último mes, que ascendió hasta siete en tan solo 27 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1976762045077864818&partner=&hide_thread=false

La situación de Franco Mastantuono es distinta. La estrella del Real Madrid fue desafectado de la gira por Estados Unidos por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El volante ofensivo venía entrenando con normalidad en las instalaciones de Fort Lauderdale, pero en el entrenamiento del jueves sintió una molestia.

El cuerpo técnico evaluó los estudios y determinó dejar en libertad al exjugador de River, para no forzar una lesión más grave y continuar con su idea de darles rodaje a apellidos que contaron con menos chances en partidos importantes, como el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.

Argentina vs. Venezuela: hora y TV

  • Árbitra: Tori Penso
  • Estadio: Hard Rock (Miami).
  • Hora de inicio: 21.00.
  • TV: TyC Sports y Telefé.

Argentina vs. Venezuela: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.DT: Oswaldo Vizcarrondo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lautaro Martínez, titular en la Selección.

Con Messi en duda, la Selección argentina enfrenta a Venezuela

Lionel Scaloni tuvo conmovedoras palabras para Miguel Ángel Russo.

Scaloni se lamentó por la muerte de Russo: "Estamos en shock, deja una huella imborrable"

El último encuentro de Di María y Russo, en el Mundial de Clubes.

Di María se sumó al último adiós a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje

El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

El plantel completo que en 2011 viajó a Colombia con la ilusión de ser campeón.
play

A 14 años de la última clasificación de la Sub 20 a cuartos de final: el plantel con tres campeones del mundo

La Selección Sub 20 consiguió meterse entre los 8 mejores.

La Selección Sub 20 se clasificó a cuartos del Mundial: cuándo y contra quién jugará

Rating Cero

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

últimas noticias

La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Hace 22 minutos
Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Hace 26 minutos
El hecho sucedió cuando un visitante lanzó el objeto a la jaula del animal.

Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

Hace 47 minutos
El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

Hace 53 minutos
El delantero de 24 año hizo un gol y se lo dedicó a su papá, fallecido hace pocos días.

"Todo se cura con amor": la conmovedora dedicatoria de Nacho Russo a su papá, tras su gol en Tigre

Hace 1 hora