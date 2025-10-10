Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

La Selección argentina tuvo dos bajas de último momento de cara al primer amistoso de esta fecha doble FIFA donde enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium, Miami: se trata de Lionel Messi y Franco Mastantuono, dos figuras de la Albiceleste y que no estarán frente a la Vinotinto por diferentes motivos.
La ausencia del astro argentino fue una decisión de común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni. "Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso", había adelantado el DT en conferencia de prensa.
A pesar de que se baraja la idea de que Leo esté presente con su equipo Inter Miami, en su compromiso frente a Atlanta United por una nueva fecha de la MLS este sábado, lo cierto es que el cuerpo técnico priorizó darle descanso, debido a la sobrecarga de partidos en los que participó con Las Garzas en el último mes, que ascendió hasta siete en tan solo 27 días.
La situación de Franco Mastantuono es distinta. La estrella del Real Madrid fue desafectado de la gira por Estados Unidos por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El volante ofensivo venía entrenando con normalidad en las instalaciones de Fort Lauderdale, pero en el entrenamiento del jueves sintió una molestia.
El cuerpo técnico evaluó los estudios y determinó dejar en libertad al exjugador de River, para no forzar una lesión más grave y continuar con su idea de darles rodaje a apellidos que contaron con menos chances en partidos importantes, como el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.
Argentina vs. Venezuela: hora y TV
- Árbitra: Tori Penso
- Estadio: Hard Rock (Miami).
- Hora de inicio: 21.00.
- TV: TyC Sports y Telefé.
Argentina vs. Venezuela: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.DT: Oswaldo Vizcarrondo.