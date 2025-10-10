Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina En la previa al partido de Venezuela en el Hard Rock Stadium dos figuras de la Albiceleste no estarán disponibles para el primer amistoso de la fecha doble FIFA. Quiénes son y los motivos. Por







La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

La Selección argentina tuvo dos bajas de último momento de cara al primer amistoso de esta fecha doble FIFA donde enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium, Miami: se trata de Lionel Messi y Franco Mastantuono, dos figuras de la Albiceleste y que no estarán frente a la Vinotinto por diferentes motivos.

La ausencia del astro argentino fue una decisión de común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni. "Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso", había adelantado el DT en conferencia de prensa.

A pesar de que se baraja la idea de que Leo esté presente con su equipo Inter Miami, en su compromiso frente a Atlanta United por una nueva fecha de la MLS este sábado, lo cierto es que el cuerpo técnico priorizó darle descanso, debido a la sobrecarga de partidos en los que participó con Las Garzas en el último mes, que ascendió hasta siete en tan solo 27 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1976762045077864818&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche. pic.twitter.com/VUsg9fzHHj — Selección Argentina (@Argentina) October 10, 2025

La situación de Franco Mastantuono es distinta. La estrella del Real Madrid fue desafectado de la gira por Estados Unidos por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El volante ofensivo venía entrenando con normalidad en las instalaciones de Fort Lauderdale, pero en el entrenamiento del jueves sintió una molestia.