El conjunto de Boedo anunció que a fin de año los futbolistas Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi no renovarán sus contratos por la negativa del agente, Patricio Lombilla.

San Lorenzo decidió declara “persona no grata” a Patricio Lombilla, y analiza el procedimiento para el pedido de expulsión como socio.

Otro escándalo envuelve a San Lorenzo luego que anunciaran que tres juveniles se irán libres una vez que terminen sus contratos, tras la negativa de su representante Patricio Lombilla a renovar el vínculo . A raíz de ello, el club decidió declarar “persona no grata” al agente de los futbolistas.

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A través de un comunicado en su página oficial, el conjunto de Boedo informó que los tres jugadores categoría 2007, Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi “quedarán en libertad de acción a partir del 31 de diciembre”. Hasta el momento, Salinardi fue el único que debutó en primera en 2025 y le marcó un gol a Instituto en agosto de ese año.

“El Club les realizó distintas propuestas de renovación que fueron rechazadas tanto por los futbolistas como por su representante Patricio Lombilla, quienes siempre transmitieron su intención de dejar el club en condición de jugadores libres. Una vez más, Lombilla actuó de manera desleal con la institución ”, indicaron en el escrito y señalaron que se decidió declararlo como “‘persona no grata’, y analiza el procedimiento para el pedido de expulsión como socio al Tribunal de Ética y Disciplina”.

Por su parte, en el mismo escrito, el Ciclón detalló la situación de cada uno de los jugadores y aclararon que ofrecieron renovaciones, pero obtuvieron una negativa y que el objetivo del representante era que queden en libertad de acción, aunque hacer que el club conserve porcentajes de una futura venta.

En esa línea, la institución consideró que esas cuotas no llegaban a cubrir lo correspondiente por derechos de formación, por lo que no hubo acuerdo alguno bajo las condiciones planteadas por el representante. " El accionar de Lombilla no se trata de una conducta aislada . También representa al defensor Lautaro Montenegro, otro jugador por el que meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre", advirtió San Lorenzo.

San Lorenzo informa que Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi quedarán en libertad de acción a partir del 31 de diciembre, luego de rechazar las distintas propuestas de renovación realizadas por la Institución.



Ante esta situación, y por considerar que fueron… pic.twitter.com/dSbCRGBDaO — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 24, 2026

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En medio del comunicado, San Lorenzo explicó que, al momento de asumir la actual Comisión Directiva, los contratos de Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi se encontraban próximos a vencer, pero que abrieron las correspondientes instancias de negociación realizándole propuestas formales.

Ante las conversaciones presentadas verbalmente, el club recibió respuestas negativas tanto por parte de los jugadores, como de su representante, Patricio Lombilla, por lo que “fueron intimados mediante carta documento para que tomaran conocimiento formal de las condiciones ofrecidas”.

Durante dicho proceso, la Directiva nunca recibió alguna propuesta formal de otro club por Pedroza y Salinardi. Sin embargo, la única oferta formal se dio la semana del 16 de noviembre por parte del club Palmeiras de Brasil, la cual no implicaba un dinero como contraprestación, sino que representaba que el club conserve un porcentaje de Gallardo a cambio de los derechos de formación.

“Una vez recibida la negativa de los futbolistas a las propuestas de renovación, la Comisión Directiva resolvió que continuaran sus entrenamientos junto a sus respectivas categorías, de acuerdo con la planificación deportiva de la institución. De esta manera, Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi finalizarán sus respectivos vínculos contractuales con San Lorenzo el próximo 31 de diciembre de 2026, quedando en libertad de acción a partir de esa fecha”, concluyeron.