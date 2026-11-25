Con Rosario descartado, se confirmó dónde se jugará la final entre Boca y Platense de la Copa Argentina Luego de muchas especulaciones, la definición del torneo más federal del país tiene sede definida para el miércoles 2 de diciembre. El Xeneize buscará coronarse por tercera vez en el año, mientras que el Calamar quiere obtener el título por primera vez en su historia. Por Agregar C5N en









Boca y Platense buscarán el 2 de diciembre obtener la Copa Argentina.

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina 2026 el próximo 2 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La noticia de la sede terminó de confirmarse este miércoles luego de muchas especulaciones. El Xeneize, que viene de ganar la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, buscará coronarse por tercera vez en el año, mientras que el Calamar quiere obtener el título por primera vez en su historia.

Boca está ante la chance de cerrar un año histórico bajo la conducción técnica de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien desde su llegada le dio una idea de juego al equipo y logró mantener la regularidad en el plano local e internacional, donde volvió a coronarse luego de 18 años.

En medio de la disputa de los playoffs por el Torneo Clausura, donde este miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, el DT recupera a varias de sus piezas titulares tras la exigente seguidilla de partidos, sabiendo que una victoria no solo sumará una nueva estrella a las vitrinas de la Ribera, sino que también le asegurará disputar la Supercopa Argentina a principios de la próxima temporada.

Boca y Platense definirán el 2 de diciembre la Copa Argentina. Por su parte, Platense afrontará el partido más importante del año con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de meterse en la próxima Libertadores (favorecido por la consagración xeneize en la Sudamericana).

Los caminos de Boca y Platense hacia la final de la Copa Argentina Durante su periplo por la Copa Argentina, el equipo de Vicente López dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán. Mientras que Boca alcanzó la final luego de vencer a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield, Racing Club y Banfield.

El historial entre Boca y Platense El historial entre ambos equipos favorece ampliamente al xeneize con 62 victorias contra 30 del calamar y 50 empates en 142 partidos oficiales disputados entre el amateurismo, el profesionalismo y copas nacionales. En los últimos 10 enfrentamientos oficiales, Boca ganó 4 partidos, empataron 4 y Platense obtuvo 2 victorias. Además, nunca se enfrentaron por Copa Argentina, por lo que la final del 2 de diciembre será el primer cruce entre ambos en dicha competencia.