En medio de los conflictos en Uruguay, José María Giménez defendió a Bielsa

Canobbio confirmó los dichos de Suárez y se sumó a las críticas contra Bielsa: "No me voy a dejar ningunear"

De igual modo, el futbolista sí aseguró que “a nivel de convivencia hubo cosas que no nos sentimos cómodos”, pero “siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%”.

El futbolista de 29 años afirmó que su relación con el entrenador “es profesional”: “Yo soy un peón en todo esto. Hay que entender que, el jugador de fútbol, es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso”.

“Siempre respeto al 100% con el entrenador, le estamos totalmente agradecidos y se ve reflejado en los resultados. Te lo dice un tipo que es tercer, cuarto central. Así que imagínate lo que piensan el resto de mis compañeros. Nos está dando muchas herramientas”, concluyó.

José María Giménez fue el último de los jugadores de la selección en hablar tras los dichos de Suárez.



"Todos creen que es un caos a partir de las declaraciones y yo veo una oportunidad para trabajar en armonía"



Presenta: #CasaFauno pic.twitter.com/MSu3EladZM — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) October 8, 2024

El jueves pasado, Luis Suarez hizo explotar la interna dentro de la selección uruguaya señalando al entrenador del combinado rioplatense de hacer vivir momentos incomodos constantemente a los jugadores y a los empleados del Complejo Celeste.

El delantero de Inter Miami cruzó duramente al entrenador de la Selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tras su retiro de la Celeste y contó la dura relación que mantuvo con el DT argentino: "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección", expresó.

El jugador de Inter Miami, donde comparte plantel con su amigo Lionel Messi, reveló intimidades que sucedieron durante la última competencia continental en Estados Unidos: "La Copa América fue muy dolorosa, no dije nada por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba". Además, agregó: "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’".