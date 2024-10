La figura de la Celeste no hizo oídos sordos al tema y afirmó que "hay cosas que sí son verdad, no hay que desmentir nada".

Tras la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Villarreal, fue consultado por los dichos del 9 en el marco de las distintas convocatorias de la Celeste y, cuando parecía que podían calmarse las aguas, no se guardó nada.

“Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla", comentó.

"Los problemas hay que hablarlos entre el equipo o con las personas que hay que hablarlo."

FEDERICO VALVERDE, CAPITÁN.



— Pistoler (@vanbalas) October 5, 2024

Luego agregó: "Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”.

Luis Suárez explotó contra Marcelo Bielsa: "Ha separado a todo el grupo"

El delantero uruguayo Luis Suárez cruzó duramente al entrenador de la Selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tras su retiro de la Celeste y contó la dura relación que mantuvo con el DT argentino: "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección", expresó.

El jugador de Inter Miami, donde comparte plantel con su amigo Lionel Messi, reveló intimidades que sucedieron durante la última competencia continental en Estados Unidos: "La Copa América fue muy dolorosa, no dije nada por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba". Además, agregó: "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’".

Luis Suarez

El máximo goleador histórico de la Celeste se refirió a situaciones puntuales con el entrenador argentino, que llevaron a una fuerte tensión en la relación con el DT: "Bielsa hizo una conferencia y habló cosas maravillosas de la gente de Nueva York. Hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar, de todas maneras", relató en una entrevista en DirecTV Sports.

Por otro lado, Suárez se refirió al trato que Bielsa le pedía a los jugadores que tuvieran con hinchas y empleados del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta de la puerta por donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día“.

Ya alejado del conjunto charrúa, salió en defensa de la Selección, así como también de sus excompañeros y, respaldó al volante Agustín Canobbio, quien fue marginado por el entrenador argentino en plena Copa América: "A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto“, reveló Suárez, confirmando la versión del delantero de Athletico Paranaense de Brasil.

Finalmente, el jugador de 37 años le dio un mensaje a todos lo uruguayos, en relación al futuro de la Selección oriental al mando de Bielsa: "El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”, concluyó.