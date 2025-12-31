El histórico lateral fue intervenido luego de que le detectaran una complicación severa durante un chequeo de rutina.

El exfutbolista, Roberto Carlos, fue operado de urgencia en Brasil luego que le detectaran un problema cardíaco severo durante un chequeo de rutina.

Según trascendió, el exlateral del Real Madrid que se encuentra de vacaciones en su país natal, había acudido al hospital para realizarse estudios por un trombo en su pierna izquierda . Durante los exámenes, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y allí detectaron el severo problema cardíaco.

Rápidamente lo sometieron a la cirugía para colocarle un catéter : si bien tenía previsto que la operación sea de aproximadamente 40 minutos, hubo algunas complicaciones por lo que la misma duró casi tres horas. Sin embargo, el desenlace fue favorable y se encuentra estable.

La noticia fue dada a conocer por el diario AS de España que informó que el excampeón del mundo “se encuentra fuera de peligro , pero muy vigilado”. “Va a estar en observación 48 horas más para ver que su evolución sea positiva”, detallaron.

Por otra parte, el mismo medio logró comunicarse con el Embajador del club madrileño y el entorno del mismo. “Ahora estoy bien, fue un susto grande” , declaró el exlateral brasileño.

Roberto Carlos

La extensa carrera de Roberto Carlos, leyenda del fútbol mundial

Roberto Carlos da Silva Rocha nació el 10 de abril de 1973 en la ciudad de Garça, en San Pablo, dio sus primeros pasos en el fútbol brasileño y tras demostrar su gran calidad, fue fichado por Inter de Milán, en 1995 y tras una temporada en Italia se mudó al Real Madrid.

El exlateral izquierdo jugó la mayor parte de su carrera en el Merengue y en la actualidad es considerado como uno de los mejores defensas en la historia del fútbol y una de las grandes leyendas del club madrileño.

En once años en España, jugó más de 500 partidos oficiales y se consolidó como una figura clave en la era conocida como la de los Galácticos. Durante su etapa en el conjunto blanco, Roberto Carlos conquistó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales y varias Supercopas nacionales. Además, fue incluido en numerosas ocasiones en el once ideal de la FIFA, lo que lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más premiados de la historia del fútbol.

Con la Selección brasileña disputó más de 120 partidos y obtuvo la Copa del Mundo en 2002, además de dos Copas América y una Copa Confederaciones. Su potente disparo y su capacidad para ejecutar tiros libres, como el célebre gol ante Francia en 1997, lo convirtieron en un ícono del fútbol mundial.