31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por un problema cardíaco operaron de urgencia a Roberto Carlos, leyenda del fútbol brasileño

El histórico lateral fue intervenido luego de que le detectaran una complicación severa durante un chequeo de rutina.

Por
Roberto Carlos está de vacacioness en Brasil.

Roberto Carlos está de vacacioness en Brasil.

El exfutbolista, Roberto Carlos, fue operado de urgencia en Brasil luego que le detectaran un problema cardíaco severo durante un chequeo de rutina.

Su punto más alto reciente llegó en Blooming, en Bolivia.
Te puede interesar:

Pasó de ser promesa en Boca y jugar en la Juventus a disputar la Libertadores con un equipo de Chile

Según trascendió, el exlateral del Real Madrid que se encuentra de vacaciones en su país natal, había acudido al hospital para realizarse estudios por un trombo en su pierna izquierda. Durante los exámenes, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y allí detectaron el severo problema cardíaco.

Rápidamente lo sometieron a la cirugía para colocarle un catéter: si bien tenía previsto que la operación sea de aproximadamente 40 minutos, hubo algunas complicaciones por lo que la misma duró casi tres horas. Sin embargo, el desenlace fue favorable y se encuentra estable.

La noticia fue dada a conocer por el diario AS de España que informó que el excampeón del mundo “se encuentra fuera de peligro, pero muy vigilado”. “Va a estar en observación 48 horas más para ver que su evolución sea positiva”, detallaron.

Por otra parte, el mismo medio logró comunicarse con el Embajador del club madrileño y el entorno del mismo. “Ahora estoy bien, fue un susto grande”, declaró el exlateral brasileño.

Roberto Carlos

La extensa carrera de Roberto Carlos, leyenda del fútbol mundial

Roberto Carlos da Silva Rocha nació el 10 de abril de 1973 en la ciudad de Garça, en San Pablo, dio sus primeros pasos en el fútbol brasileño y tras demostrar su gran calidad, fue fichado por Inter de Milán, en 1995 y tras una temporada en Italia se mudó al Real Madrid.

El exlateral izquierdo jugó la mayor parte de su carrera en el Merengue y en la actualidad es considerado como uno de los mejores defensas en la historia del fútbol y una de las grandes leyendas del club madrileño.

En once años en España, jugó más de 500 partidos oficiales y se consolidó como una figura clave en la era conocida como la de los Galácticos. Durante su etapa en el conjunto blanco, Roberto Carlos conquistó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales y varias Supercopas nacionales. Además, fue incluido en numerosas ocasiones en el once ideal de la FIFA, lo que lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más premiados de la historia del fútbol.

Con la Selección brasileña disputó más de 120 partidos y obtuvo la Copa del Mundo en 2002, además de dos Copas América y una Copa Confederaciones. Su potente disparo y su capacidad para ejecutar tiros libres, como el célebre gol ante Francia en 1997, lo convirtieron en un ícono del fútbol mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Michael Olise fue determinante en el Bayern Múnich y cerró 2025 como el máximo asistidor del mundo.
play

Fue una pesadilla para Boca en el Mundial de Clubes y ahora destronó a Messi en una marca importante

play

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

Chipi Gandín se peleó con un rival en la cancha y le mordió la oreja

Escándalo con el Chipi Gandín: se agarró a las piñas durante un partido de fútbol 5 con amigos

Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en una terna que reúne a referentes de primer nivel.

El único premio que le falta a Messi y que puede ganar en 2025: ¡compite con Maravilla Martínez!

Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Rating Cero

La noticia de la muerte de Isiah Whitlock Jr. la dio su representante en redes

Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 19 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 48 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora
Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Hace 1 hora