Elecciones en Boca: la jueza Abrevaya denunció amenazas luego de la suspensión de los comicios

La magistrada afirmó haber recibido mensajes intimidatorios que alcanzaban a su familia y pidió consigna policial. Los comicios todavía no tienen fecha de realización.

De acuerdo con lo que publicó Infobae, la magistrada recibió mensajes intimidatorios a través de las redes sociales, tanto ella como su círculo íntimo.

Alejandra Débora Abrevaya jueza

A partir de esto es que la jueza decidió impulsar una denuncia en la fiscalía de la Policía de la Ciudad, a la vez que solicitó consigna policial en tanto siga en curso la investigación.

Quién es la jueza elegida en la causa de las elecciones en Boca y por qué podría excusarse

Tras la suspensión de las elecciones en Boca que debieron realizarse este domingo, la jueza Alejandra Abrevaya fue apartada de la causa que investiga los padrones para los comicios y la Justicia ya designó a su reemplazante.

El derecho para que los socios puedan ejercer su derecho a elegir a las autoridades del club se definirá en la Justicia Ordinaria, más precisamente, en el Juzgado Civil N°64 de la Capital Federal a cargo de la jueza Analía Romero. Sin embargo, su cargo podría quedar nuevamente vacante, momentáneamente.

Según informó el periodista de Radio 10 Nacho Genovart que la jueza se hizo socia del club en mayo de 2013. "No pasó por la categoría de adherente. Se hizo, directamente, socia activa. Por este motivo, podría excusarse y no llevar la causa", explicó ya que la magistrada sería "parte implicada".

Elecciones Boca

Riquelme: "El señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, cuestionó al expresidente del club, Mauricio Macri, por las intenciones que tiene con la institución para el futuro y debido a su intención de impedir que se celebren las elecciones. Además, remarcó que "confío en la Justicia".

"Le tengo que decir a los hinchas que no nos podemos relajar ni un solo segundo porque la ilusión que tenemos es de votar rápido, de poder disfrutar de caminar por el campo de juego. El señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club. ¡Eso no puede pasar! No nos podemos quedar con lo de ayer", destacó el candidato a presidente.

Durante una entrevista en El canal de Boca, el máximo ídolo del Xeneize se mostró optimista con la intervención de la jueza Analía Romero: "Ella junto a su marido e hijo pasó a ser socia en 2013. Si aceptó que la hagan socia es porque debe ser reglamentario todos los papeles, que está todo en regla. Eso me demuestra que hoy es un gran día. Si ella aceptó siendo jueza, quiere decir que vamos a tener elecciones".

"Amo a mi club y amo a mi país. Yo confío en la Justicia. Tengo que confiar en la Justicia. Mis hijos aman vivir acá y siempre hablarán bien del país. Por eso, siempre voy a confiar en la Justicia. Y para mí hoy es un día muy importante", advirtió Riquelme y manifestó que "lo de ayer era una fiesta perfecta que se merecen los hinchas de Boca".