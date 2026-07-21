Se supo la decisión importante que tomarán los futbolistas de Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un clima de enorme tristeza dentro del plantel, pero también una determinación que comenzó a conocerse en las últimas horas. Mientras las redes sociales se llenaron de versiones, especulaciones y teorías conspirativas sobre lo ocurrido durante el entretiempo, surgió una información que cambia el foco de la historia: los futbolistas intentarán convencer a Lionel Scaloni para que continúe como entrenador de la Albiceleste . Esa decisión aparece como una de las primeras acciones que tomará el grupo una vez que se procese el golpe deportivo.

El dato fue revelado por el periodista Hernán Castillo , quien además salió al cruce de las versiones que circularon sobre una supuesta crisis interna en el vestuario. Según explicó, la derrota tuvo una explicación estrictamente futbolística y rechazó las interpretaciones que hablaban de peleas o conflictos extradeportivos.

En ese contexto sostuvo: "Argentina perdió porque España fue mejor. Y el grupo lloró íntimamente y en público sabiendo que dejó todo y que quiere seguir juntos. Incluso van a intentar convencer a Scaloni de que se quede. No desestabilicen con pavadas" .

El periodista también explicó el verdadero contexto de la ya famosa arenga de Lionel Messi , una escena que se viralizó después de que las cámaras captaran al capitán diciéndoles a sus compañeros que se olvidaran de todo antes de regresar al campo.

Castillo aseguró que ese mensaje estuvo relacionado con el clima que existía por las declaraciones realizadas desde España durante la semana previa y por la designación arbitral, aunque descartó cualquier conflicto interno. "Messi dijo 'olvidémonos de todo' por los jugadores españoles y sus dichos... Quiso sacarlos de ese clima a sus compañeros. La verdadera arenga fue un rato antes y puertas para adentro" , explicó.

Lejos de alimentar las versiones conspirativas, la información conocida este martes indica que el vestuario se mantuvo unido pese al duro golpe. La intención del plantel sería preservar el proyecto deportivo encabezado por Scaloni, al que consideran el principal responsable de uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección. La voluntad de los referentes sería transmitirle personalmente al entrenador que continúe al frente del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Así, mientras continúan apareciendo interpretaciones sobre la derrota y la arenga de Messi, el dato más relevante que surgió desde el entorno de la Selección apunta a la continuidad del cuerpo técnico. La prioridad de los futbolistas sería mantener unido al grupo y sostener el liderazgo de Scaloni, dejando en un segundo plano las especulaciones que dominaron la conversación pública durante las últimas horas.

El posteo en X de Hernán Castillo sobre la decisión del plantel de la Selección.

Qué dijo Yanina Latorre sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial

La conductora Yanina Latorre también intervino en la discusión pública para desmentir las teorías que comenzaron a multiplicarse después de la final. Durante su programa aseguró que la información que recibió desde personas cercanas al plantel descartaba por completo cualquier pelea o episodio extraño dentro del vestuario. "Yo sé que quieren buscar quilombo y teorías conspirativas, pero no las hay, no hay nada", afirmó.

Según explicó, la emoción que se observó entre los jugadores tuvo un motivo muy distinto al que instalaron algunos usuarios en las redes sociales. Latorre sostuvo que el momento estaba marcado por el peso simbólico que tenía esa charla de Lionel Messi, consciente de que podía tratarse de su última participación mundialista. "Fue la última charla técnica en el entretiempo de Messi en un Mundial. Se quebraron todos, se quieren mucho. Él los arengó y los mandó a jugar", expresó.

La conductora reconoció que sí existía un fuerte malestar dentro del grupo, aunque aclaró que no estaba relacionado con diferencias entre los futbolistas. De acuerdo con su versión, el enojo provenía de distintas declaraciones realizadas por integrantes del seleccionado español y del clima que se había generado durante la semana previa a la final. "Había mucho descontento en los jugadores por todos los temas futbolísticos, no entre sí, sino por todas las declaraciones que habían hecho en la semana", señaló.

Las declaraciones de Latorre coinciden en gran medida con la explicación posterior ofrecida por Hernán Castillo. Ambos sostienen que el mensaje de Messi buscó sacar al plantel de ese contexto de tensión para que pudiera concentrarse únicamente en disputar el segundo tiempo, descartando así cualquier supuesto enfrentamiento puertas adentro.

En medio de la enorme repercusión que tuvo el video de la arenga, la periodista insistió en que las imágenes fueron interpretadas fuera de contexto y pidió no alimentar hipótesis sin sustento. "No pasó nada. Los arengó porque se emocionaron. Si a nosotros nos afecta que estamos afuera hablando del fin de la era de Messi, imaginate a los que comparten con él el día a día", concluyó.