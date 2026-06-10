Mundial 2026: qué canal transmite el partido inaugural entre México y Sudáfrica

Las distintas opciones en directo a través de la televisión abierta y los servicios de cable operadores para el ansiado debut.

El ansiado debut del Mundial 2026 tendrá un marco histórico este jueves 11 de junio , cuando las selecciones de México y Sudáfrica levanten el telón de la competencia en el mítico Estadio Azteca. Para los hinchas argentinos que deseen seguir las acciones en vivo del partido de apertura del Grupo A , pautado para las 16 horas, las alternativas de la televisión tradicional presentarán opciones en abierto y por cable.

La transmisión oficial del compromiso no se limitará únicamente a los televisores, sino que los streamings jugarán un rol clave en la difusión del evento para dispositivos móviles.

Las alternativas para los espectadores que busquen ver el desarrollo del partido de forma online y totalmente gratuita también estarán garantizadas de la mano de las propuestas de internet de los medios de aire.

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica por el Grupo A, se disputará este jueves 11 de junio. El encuentro está programado para comenzar a las 16 (horario de Argentina) , convirtiéndose en el plato fuerte de la jornada de apertura tras la finalización de los eventos artísticos previos. El choque tendrá como escenario al imponente Estadio Azteca, un recinto histórico que se encuentra listo para recibir a miles de hinchas de todo el mundo.

La elección de la sede añade un condimento histórico muy especial a este debut de la competencia norteamericana. El estadio de la Ciudad de México se transformará de manera oficial en el primer estadio del planeta en albergar tres compromisos inaugurales de un Mundial, tras haber sido el punto de partida en las ediciones de 1970 y 1986 . Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán hacer valer la localía absoluta ante su público frente a un combinado africano que intentará dar la sorpresa en los primeros noventa minutos del certamen.

Este cruce de apertura representará además la reedición de un antecedente directo muy recordado en el plano de las estadísticas mundialistas. Ambas naciones ya se vieron las caras en el partido inicial del Mundial de Sudáfrica 2010, un enfrentamiento sumamente disputado que terminó con un empate 1 a 1 en la ciudad de Johannesburgo.

Cómo ver México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026: TV y streaming

La televisación en directo de este crucial debut del Grupo A estará disponible en la Argentina a través de opciones abiertas y pagas. La señal de aire de Telefe transmitirá el encuentro completo para todo el país de forma gratuita, mientras que en el servicio de cable tradicional, DSports ofrecerá una cobertura total desde sus pantallas satelitales. Ambas alternativas garantizarán una transmisión con alta definición para seguir cada detalle de los noventa minutos en el Estadio Azteca.

Canales Mundial

Para quienes prefieran las pantallas digitales, el streaming presentará plataformas adaptadas a diferentes dispositivos móviles y computadoras. Los usuarios con suscripciones activas al servicio premium de Disney+ dispondrán del partido en vivo, al igual que los abonados a Paramount+, que integrará el cruce a su catálogo. Asimismo, la web oficial de Mi Telefe emitirá el juego de manera online y gratuita, complementando a las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play.