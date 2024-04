El 'Profe' Córdoba se postuló para dirigir a Gimnasia: "Odio a Estudiantes con todo mi corazón"

El ex entrenador del 'Pincha' no ocultó su resentimiento con el club al que dirigió entre 1995 y 1997. "Desagradecidos, soberbios... No me pagaron a término, lo saqué del descenso, lo salvé de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca", se quejó.