Ortega reveló por qué no va a ver a River en el Monumental y apuntó contra los hinchas

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Ortega escribió “aguante potrero, rebeldía, gambetas” junto a una foto de Barco durante un partido de River.

Ahora el Burrito no solo hizo un análisis del equipo conducido por Micho y elogió a Claudio “Diablito” Echeverri, sino que también reveló por qué no se lo ve en estadio Monumental alentando al club de sus amores desde que se alejó de las canchas en 2012.

“Trato de no ir a la cancha porque la gente que habla o no va a ver los partidos, me molesta. Yo voy a la cancha a ver el partido y me concentro en eso”, reconoció en diálogo con Lito Costa Febre y apuntó contra los hinchas: “Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ivanalvarenga1/status/1777524655705747492/&partner=&hide_thread=false Esto es espectacular. El Burrito Ortega le contó a @CostaFebreOK que no va a la cancha por la gente que no va a ver los partidos.



"La gente que no va a ver los partidos me molesta. Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy" pic.twitter.com/4RZ1Q5qMtZ — Iván (@ivanalvarenga1) April 9, 2024

El elogio de Ariel Ortega a Claudio Echeverri

Respecto al presente deportivo de River, Ariel Ortega destacó el juego del juvenil Claudio “Diablito” Echeverri, quien viene siendo fundamental para Martín Demichelis en la resolución de los encuentros.

“Tiene un talento impresionante. Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River”, destacó Ortega sobre el joven de 18 años.

Esta no es el primer elogio que recibió el chaqueño por parte de Ortega, es que en marzo, cuando el juvenil convirtió su primer gol oficial con la camiseta de River frente a Gimnasia de La Plata, el Burrito recurrió a sus redes sociales para dejarle un contundente pedido.

“Lindo verte jugar. Quédate, crack”, escribió junto a la imagen del futbolista de la Selección argentina Sub-17 festejando el tanto besándose la camiseta del Millo.